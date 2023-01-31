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Коммерсантъ FM
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Белый дом об отказе поставлять F-16: мы отправляем Украине критически важное вооружение

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал отказ президента США Джо Байдена отправлять Украине истребители F-16. Он отметил, что Вашингтон поставляет вооружение, которое необходимо Киеву этой зимой и весной.

«На это я могу сказать, что уже отправляются значительные объемы помощи, и их отправка продолжится в ближайшие недели и месяцы. Это те вооружения, которые, как мы знаем, будут критически важны для украинцев в зимнее время, а также для боевых действий, которые они ожидают весной»,— сказал господин Кирби CNN.

Представитель Белого дома не согласился с мнением журналиста о том, что США поздно приняли решение об отправке танков. Как сообщали ранее американские СМИ, американские Abrams прибудут на Украину в конце 2023 года или начале 2024-го. Джон Кирби отметил, что такое решение в январе приняли не только США, но также Германия и Великобритания. По его словам, это направлено на то, чтобы помочь «в боях, которые мы ожидаем весной». «Так что в данном случае мы пытались предсказать, какие вооружения понадобятся Украине, когда погода улучшится»,— добавил он.

Президент США Джо Байден заявил об отказе поставлять Киеву истребители F-16 накануне, 30 января. Он никак не объяснил решение. Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться после того, как спустя месяцы российско-украинского конфликта была одобрена поставка танков западного производства. Сам Киев заявлял, что ему нужно около 180 истребителей.

О дискуссии вокруг поставок — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев

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