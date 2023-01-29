Politico: американские чиновники добиваются передачи истребителей F-16 Украине

Группа американских военных чиновников «тихо подталкивает» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, сообщили источники Politico. Для этого Киеву потребуется обозначить самолеты своим главным приоритетом, так как сейчас Вашингтон сосредоточен на передаче средств, «необходимых непосредственно для боевых действий». «Я не думаю, что мы против»,— сказал высокопоставленный чиновник Минобороны США на условиях анонимности, отметив, что решение еще не принято.

Как отмечает Politico, хоть Украина и оставила F-16 в своем списке желаемого вооружения, и Киев, и Вашингтон считают артиллерию, бронетехнику и систему противовоздушной обороны более неотложными нуждами. По данным издания, дискуссия внутри Минобороны США насчет передачи истребителей проходит на фоне подготовки Украины к наступлению весной. В Киеве, как пишет Politico, появился оптимизм на этот счет после быстрого одобрения отправки танков и системы ПВО Patriot.

Ранее на этой неделе источники Politico сообщали, что западные военные чиновники обсуждают поставки истребителей Украине. Сам Киев заявлял, что ему нужно около 180 истребителей. Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin готова нарастить выпуск F-16 в случае передачи их Украине. Германия исключала поставку истребителей, Великобритания, по данным The Telegraph, может передать самолеты в случае вывода российских войск.

О том, как проходил процесс одобрения поставок танков западного производства,— в материале «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Леонид Уварчев