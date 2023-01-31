Спикер воздушных сил ВСУ назвал F-16 «вероятным кандидатом» для перевооружения авиации

Украине нужно заменить «морально и физически» устаревшие советские самолеты различных типов единым истребителем, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, на замену могут выбрать истребитель F-16, Киеву понадобится до 200 штук.

Господин Игнат пояснил, что Украина не сможет «получить все и сразу», но осуществить поэтапный переход на новый многоцелевой самолет необходимо. «Наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами»,— рассказал он «Украинской правде».

По его информации, сейчас Воздушные силы Украины насчитывают 11 бригад (одна учебная, три транспортные, одна штурмовая, одна бомбардировочная, пять истребительных). Самый новый самолет (Су-27) Воздушные силы Украины получили на вооружение в 1991 году.

Президент США Джо Байден 30 января заявил об отказе поставлять Киеву истребители F-16, он никак не объяснил решение. В Белом доме позднее пояснили, что поставляют только критически важное вооружение. Киев заявлял, что ему нужно около 180 истребителей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер