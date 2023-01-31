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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 342-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 31 января

Центробанк оценил в 5,7 трлн руб. объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов. Россияне за 2022 год оформили на 40% больше загранпаспортов, чем годом ранее. МВФ изменил прогноз по российской экономике на 2023 год с падения на рост. Франция поставит Украине новую партию САУ Caesar. Госсекретарь Блинкен направил главе МИД РФ Лаврову послание по Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

20:21. Украинские войска сбрасывали противопехотные мины «Лепесток» в Изюме, в результате чего погибли 11 мирных жителей — международная неправительственная организация Human Rights Watch.

19:42. Сроки и формат Ялтинского международного экономического форума будут зависеть от хода специальной военной операции — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее сообщалось, что ЯМЭФ, который должен был состояться в 2022 году, перенесен на II квартал 2023 года.

19:39. Вопрос о том, включать ли героев спецоперации в «пантеон героев», сейчас обсуждается — министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С предложением создать национальный «пантеон героев» России, который должен «единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений», господин Кравцов выступил в 2020 году.

19:34. Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект об освобождении госслужащих от публикации сведений о доходах при мобилизации, заключении контракта и добровольном участии в СВО — официальный сайт Думы.

19:28. Вашингтон вскоре может объявить о новой военной помощи Украине — первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

19:10. Неизвестные хакеры взломали электронные табло в Государственном Эрмитаже и вывели на них сообщения о событиях в украинском городе Буче. Показанные на экранах сведения признаны Минобороны фейками, правоохранительные органы разыскивают злоумышленников — издание «Фонтанка».

18:52. Служба безопасности Украины завела уголовные дела в отношении министра угля и энергетики ДНР Андрея Черткова и главы департамента здравоохранения Запорожской области Виктора Кучкового, им инкриминируется «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

18:49. Украина вышла из двух межправительственных соглашений с Россией — о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и производства авиационной техники — представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

18:47. Госсекретарь Блинкен заявил, что обсуждал с властями Израиля военно-техническое сотрудничество Ирана и РФ и поддержку Украины.

18:44. Министерство финансов США не располагает свидетельствами того, что предоставленные Украине американские средства использовались не по назначению — ведомство.

18:39. Президент США Байден обсудит с президентом Зеленским потребности Украины в вооружении — AFP.

18:37. Украинские войска надо отодвинуть не просто к границам ДНР, а на такое расстояние, чтобы они не могли обстреливать ее территорию — врио главы ДНР Пушилин.

18:35. Американский автоконцерн General Motors оценил расходы в связи с прекращением бизнеса в России в 2022 году в $657 млн.

18:11. Для Франции «нет табу» в вопросе о поставке боевых самолетов Украине — министр обороны Лекорню. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук призвал Париж предоставить Киеву танки Leclerc и боевые самолеты.

18:05. Турция на различных уровнях обсуждает варианты обмена пленными и создания гуманитарного коридора в зоне конфликта на Украине — представитель президента Эрдогана.

18:04. Париж поставит Киеву еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar — министр обороны Франции.

17:40. Франция пошлет в Польшу 150 военных, планируется, что они будут обучать по 600 украинских солдат ежемесячно — министр обороны Франции.

17:31. Совместные летно-тактические учения РФ и Белоруссии носят оборонительный характер и не направлены против других стран — Совбез Белоруссии.

17:24. Украина обсуждает с МВФ новую программу помощи на сумму $ 15-20 млрд — председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

17:20. Cело Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, повреждены несколько домов, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны и здание магазина, частично нарушено электроснабжение — глава региона Богомаз.

17:07. МВД Эстонии предупредило предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополита Таллинского Евгения о возможной высылке из страны в случае публичной поддержки специальной военной операции РФ на Украине или сотрудничества с пророссийскими силами — портал телерадиовещания ERR со ссылкой на министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

17:03. Госдолг Украины увеличился до $111 млрд, что составляет 84,4% ВВП — председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

16:59. Минторг США включил в свой «черный список» семь организаций из Ирана за «содействие ВС России и российскому ВПК».

16:57. Депутат Курской областной думы Максим Васильев, проводивший новогодний отпуск в Мексике и подвергшийся за это резкой критике со стороны местных и федеральных властей, отправился в зону проведения спецоперации и опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео с линии соприкосновения.

16:20. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучает обстоятельства удара по больнице в Новоайдаре, но любой удар по медучреждению считает нарушением международного права — официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

16:15. Великобритания обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году — Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.

16:11. Вузы Украины должны запретить студентам общаться на русском языке в стенах учебных заведений — уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

16:07. Официальный курс доллара США на среду — 70,52 руб., евро — 76,3 руб., юаня — 10,43 руб. — ЦБ РФ.

16:04. Вооруженные силы Украины приостановили контрнаступление в направлении Сватово-Кременная из-за погоды и нехватки ресурсов — представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

16:03. Киев получит 120-140 танков в «первой волне» западных поставок — министр иностранных дел Украины Кулеба.

15:59. Прокурор просит Басманный суд Москвы заочно приговорить журналиста Невзорова (признан иностранным агентом) к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ, ожидается, что приговор будет вынесен 1 февраля — ТАСС.

15:54. В России в 2022 году на треть выросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки — МВД РФ.

15:52. Министр иностранных дел России Лавров подтвердил получение послания госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине, но заявил, что оно содержит только призывы к РФ «уйти и прекратить».

15:47. Глава МИД Египта Самех Шукри передал Сергею Лаврову послание госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине.

15:45. Президент России Владимир Путин своим указом отменил ограничения по срокам действия уровней террористической опасности в приграничных регионах. Раньше уровень террористической опасности мог устанавливаться на период не более 15 суток.

15:42. Варшава на официальном уровне не обсуждает поставки Украине истребителей F-16 — заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

15:40. Только конгресс Международной федерации журналистов может исключать членов, ближайший конгресс пройдет в 2026 году — Европейская федерация журналистов. Ранее сообщалось, что МФЖ инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России.

15:36. Великобритания считает в настоящее время нецелесообразным поставлять Украине истребители — представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

15:34. Генпрокуратура РФ просит взыскать с Exxon Neftegas Limited, бывшего оператора проекта «Сахалин-1», почти 15,5 млрд руб. задолженности по налогам и пени. Как известно, корпорация Exxon Mobil после начала спецоперации на Украине заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном уходе из России.

15:28. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи бойкота Олимпийских игр. Ранее стало известно, что Киев хочет отказаться от участия в Играх, если там будут выступать российские и белорусские спортсмены.

15:11. В странах ЕС сохраняются разногласия по поводу ускоренного вступления Украины в организацию, присоединение страны к Евросоюзу в скором времени остается маловероятным, пишет издание Euractiv.

14:52. Российские войска принимают все меры, чтобы планам Запада на Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся, заявил Лавров.

14:52. Автопроизводители просят продлить упрощенные требования к выпуску машин в России до середины 2024 года.

14:52. Почти 80% поляков считают, что российская спецоперация угрожает безопасности Польши (опрос CBOS).

14:51. В регионах РФ, где установлен желтый уровень угрозы терактов, введут досмотр машин для обнаружения оружия и взрывчатки, следует из указа президента.

14:18. Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России, сообщил Reuters.

14:15. UniCredit получила в 2022 году в России убыток в €220 млн.

13:51. Генпрокурор РФ Краснов сообщил, что домой возвращены более 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан.

13:51. Большинство проблем с обеспечением обмундированием военнослужащих решено, заявил Генпрокурор РФ Краснов на встрече с Путиным.

13:39. Западу не хватает мужества признать, что их санкции против России с треском провалились, не работают — Медведев.

13:26. Цена российского природного газа для Молдавии, который поставляет «Газпром», в феврале, по предварительным данным, снизится на 14% до $1054 за 1 тыс. кубометров, следует из слов главы «Молдовагаза» Вадима Чебана.

13:25. Страны Прибалтики и Польша готовы делать все, чтобы провоцировать рост конфронтации с Россией, мало задумываясь о последствиях, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:17. Глава МИД Венгрии предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество по Украине.

13:12. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал наличие на территории России агентов, которые занимаются террористической деятельностью. В интервью WP он заявил, что на российской территории есть люди, которые готовят диверсии. По его словам, угроза сохранится, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

13:04. Украине нужно заменить «морально и физически» устаревшие советские самолеты различных типов единым истребителем, заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, на замену могут выбрать истребитель F-16, Киеву понадобится до 200 штук.

13:03. Евросоюз увеличит текущую макрофинансовую помощь Молдавии на €145 млн, общая сумма текущей поддержки республике вырастет до €295 млн.

13:01. Песков о возможности отсрочки от призыва в армию для специалистов ОПК: пока не формализовано, в работе.

13:01. В Кремле уверены в правильности начала СВО, это было необходимо, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе — Песков.

12:50. 55 улицам, 30 переулкам и одной площади в Мелитополе вернут прежние, советские названия, существовавшие до того, как Украина провела декоммунизацию. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

12:50. В 2022 году ЕС получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа.

12:30. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

12:30. Новый учебник по истории с разделом о СВО будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года — Минпросвещения РФ.

12:26. Президент Литвы заявил, что Западу «не раз удавалось стирать красные линии», и призвал дать Киеву истребители.

11:49. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил начать бесплатную выдачу земли крымчанам — участникам специальной военной операции с 1 апреля.

11:41. Видеостриминговый сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за публикацию интервью с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

11:26. Впервые в РФ суд вынес приговор по статье «теракт» за поджог военкомата, обвиняемый из Югры получил 12 лет колонии — ТАСС.

11:12. Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 «как можно скорее», возможно, в конце марта, передает AFP со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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11:06. Контрабанду оружия и военных товаров на юге России в прошлом году выявляли в 1,7 раза чаще по сравнению с 2021, отчитались таможенники.

11:06. Экспорт товаров из стран ЕС в Россию в период марта—ноября 2022 года упал на 47% к тому же периоду 2021 года (до €36,3 млрд) — Euromonitor International.

11:03. Минэкономики сочло прогноз МВФ подтверждением успешного преодоления Россией санкций.

11:02. РБК: Минобороны предлагает ограничить количество банков, в которых военные могут получать зарплату.

11:01. В 2022 году гражданство России получили 691 045 иностранцев, что примерно на 44 тыс. меньше, чем годом ранее.

11:01. С 1 июля 2022 года визы Украины получили 12 россиян. Им выдали визы по гуманитарным причинам.

11:00. В 2022 году россиянам выдали более 5,4 млн заграничных паспортов. Это почти на 40% больше показателя 2021 года. Об этом сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на статистику МВД России.

10:31. Центробанк оценил в 5,7 трлн руб. объем заблокированных за рубежом активов российских инвесторов.

10:12. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов пояснил, для чего вводятся выплаты военным из региона за захват танков на Украине. По его словам, это нужно для поддержания боевого духа и мотивации.

9:48. Adobe вернул россиянам доступ к сайту — на него можно зайти без VPN и скачать некоторые программы.

9:37. МОК назвал клеветой обвинения в коррупции со стороны Украины, прозвучавшие после того, как комитет объявил о возможности допуска россиян в Олимпиаде-2024.

9:17. В Белоруссии начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск, сообщили в Минобороны Белоруссии.

9:08. Вице-спикер Госдумы предложил создать в Москве центр психологической помощи участникам спецоперации.

8:55. Российские власти планируют выделить в этом году 22,3 млрд руб. железнодорожным операторам за вагоны, изъятые на Украине и в Финляндии, узнал «Ъ».

8:55. Германия может ограничить поставки российского СПГ.

8:55. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил многосторонний формат урегулирования российско-украинского конфликта. По его мнению, он может быть создан по аналогии с G20. Глава государства также предложил себя в качестве посредника для достижения мира.

8:54. США отправили Украине больше 60 БМП Bradley.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 341-й

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