Танк точно

Вслед за ФРГ и рядом европейских стран США объявили о намерении поставить Украине боевые танки своего производства. По словам президента США Джо Байдена, новые вооружения должны помочь украинцам не только обороняться, но и перейти в контрнаступление. В России сомневаются, что такой шаг укрепит потенциал украинских вооруженных сил, тем не менее расценивают решение о передаче Киеву танков западного образца как «крайне опасное» и «переводящее конфликт на новый уровень». Однако, судя по всему, в НАТО — в отличие от первых месяцев российской военной операции — все меньше опасаются рисков эскалации конфликта за пределы Украины и уже почти совсем не боятся ядерной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение властей ФРГ о поставках Киеву танков Leopard 2 (на фото) в Кремле сочли новым доказательством того, что Запад не заинтересован в дипломатическом разрешении украинского кризиса

Фото: Eckehard Schulz / AP Решение властей ФРГ о поставках Киеву танков Leopard 2 (на фото) в Кремле сочли новым доказательством того, что Запад не заинтересован в дипломатическом разрешении украинского кризиса

Фото: Eckehard Schulz / AP

Из Вашингтона — в Киев

Президент США Джо Байден в среду вечером (по московскому времени) выступил со специальным заявлением по Украине, подтвердив ранее появившуюся в СМИ информацию о планах Вашингтона передать Киеву 31 американский боевой танк M1 Abrams. Доставка этих машин на поле боя, по его словам, потребует времени, но США уже скоро начнут готовить украинские экипажи для них. «Танки Abrams являются самыми боеспособными в мире. Они также чрезвычайно сложны в плане эксплуатации и обслуживания, так что мы также предоставим Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя»,— объявил Джо Байден.

Отправляя танки на Украину, США и их союзники по НАТО, как подчеркнул американский президент, стремятся помочь ей защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

«Вот в чем суть — в оказании Украине помощи с тем, чтобы защитить украинскую землю. Речь не идет об угрозе наступательного характера для России. Если бы российские войска вернулись в Россию, где им место, эта война закончилась бы сегодня»,— добавил он. Напомним, США считают четыре региона, включенных в состав РФ в сентябре, украинскими, как и полуостров Крым.

Российские официальные лица заранее прокомментировали решение США о поставках M1 Abrams Украине (поскольку об этом со ссылкой на источники сообщали многие американские СМИ). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду утром назвал этот шаг «абсурдным», усомнившись в том, что он укрепит боеспособность Украины. «Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит вооруженным силам Украины»,— сказал он. И заверил, что «эти танки сгорят так же, как и все остальные».

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В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «американцы постоянно повышают "планку" военного содействия своим марионеткам». По его словам, Вашингтон целенаправленно пытается нанести Москве «стратегическое поражение». Поставку танков Анатолий Антонов расценивает как «очередную вопиющую провокацию в отношении Российской Федерации». «Оправдать такой шаг аргументами об "оборонительных вооружениях" точно не получится»,— уверен российский дипломат.

США, впрочем, и не скрывают, что они теперь стремятся не только укрепить обороноспособность Украины, но и помочь ей вернуть занятые Россией территории.

«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям,— заявил в среду Джо Байден.— Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя». По словам президента, США хотят «завершения этой войны». «На справедливых и прочных условиях»,— уточнил хозяин Белого дома.

«Леопарды» готовятся к атаке

Схожими соображениями объясняют свое решение поставить Украине немецкие боевые танки Leopard 2 (и разрешить другим европейским странам их реэкспорт на Украину) и власти ФРГ. Берлин, как было официально объявлено в среду, передаст Киеву 14 танков из запасов бундесвера. Всего же — с учетом Leopard 2, стоящих на вооружении других стран НАТО и ЕС, изъявивших желание принять участие в «танковой коалиции»,— речь может пойти о почти 100 танках. Как ранее писал “Ъ”, Германия в последние недели подвергалась резкой критике внутри НАТО за нерешительность в вопросе о поставках танков (см. “Ъ” от 24 января). Однако сегодня ее многие благодарили, в том числе в Киеве, Варшаве и Вашингтоне.

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В МИД РФ же решение Берлина о поставках немецких танков назвали «крайне опасным». «Оно переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него»,— отметил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, добавив, что «к сожалению, это происходит снова и снова». «В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом»,— заявил он.

Между тем, как следует из выступления канцлера Олафа Шольца в Бундестаге, в Берлине по-своему понимают, где у Москвы «красные линии».

Германия, заверил господин Шольц, «ни сейчас, ни в будущем» не будет поставлять Украине боевые самолеты (в том числе для создания бесполетной зоны) или отправлять свои войска на ее территорию. Передачу Украине танков, бронетранспортеров, комплексов ПВО, зенитных и артиллерийских установок, систем защиты от беспилотников, боеприпасов и прочих видов вооружений и техники, как и обучение украинских военных управлению ими, власти ФРГ нарушением российских «красных линий» не считают. При этом напомним, что в первые месяцы российской военной операции официальные лица ФРГ говорили о том, как важно не провоцировать Россию, которая едва ли не на каждый этап наращивания поставок вооружений со стороны Германии и других стран—членов НАТО реагировала предупреждением о том, что они все более втягиваются в конфликт, а значит, становятся легитимными мишенями для силового воздействия со стороны РФ.

Судя по сегодняшним комментариям Олафа Шольца, власти Германии более не опасаются, что Москва сочтет действия Берлина провокационными и даст на них силовой ответ.

«Провокация — это агрессивная война России против Украины»,— ответил канцлер на вопрос депутата, поинтересовавшегося, почему правительство более не считает поставки танков табу.

В декабре Олаф Шольц заявил, что риски ядерной войны снизились. Россия, по его словам, столкнувшись с международным давлением, перестала угрожать применением ядерного оружия. О том, что риск применения Россией ядерного оружия в контексте конфликта на Украине и вокруг него «невелик», в среду заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом еще прошлой осенью жесткую конфронтацию между Россией и США вокруг Украины сравнивали с Карибским кризисом 1962 года, поставившим мир на грань ядерной войны. О том, что нынешнее противостояние может привести к «ядерному Армагеддону», предупреждал тогда и президент США Джо Байден (см. “Ъ” от 13 октября 2022 года). Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, наоборот, обвинял страны НАТО в «ядерном шантаже» и обострении конфликта. Вплоть до конца октября—начала ноября кризис сопровождался резкими публичными заявлениями, которые каждая из сторон преподносила своей аудитории как признак готовности оппонента к радикальной эскалации.

Однако в ноябре—декабре российские официальные лица сделали ряд заявлений, суть которых сводится к тому, что Россия считает ядерную войну недопустимой и не собирается применять ядерное оружие, кроме исключительных случаев самозащиты, предусмотренных ее доктринальными документами. После этого на Западе стали говорить, что российские «красные линии» размыты и что Москва не станет задействовать свой ядерный арсенал в ответ на какие-либо действия украинских вооруженных сил или их западных партнеров, а иные варианты силового противостояния с Россией не так страшны. Не имеют прежнего эффекта даже вновь звучащие в последние дни из уст российских официальных лиц предупреждения о том, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной» (заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев) и «поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе» (спикер Госдумы Вячеслав Володин).

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«Система сигналов и оповещений составляет одну из основ конструкции ядерного сдерживания. Сейчас она переживает глубокий кризис. Коммуникационная эпоха предполагает необходимость постоянных публичных высказываний, что эти же высказывания девальвирует, смазывает их вес,— поясняет этот феномен главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.— В идеале надо говорить "мало, но смачно", однако политические фигуры ощущают необходимость постоянно соревноваться за заполнение "эфира", в итоге месседж превращается в сплошной поток и теряет достоверность».

Но есть, по словам господина Лукьянова, и традиционный фактор — исполняемость угроз.

«Заявления о "красных линиях" и "законных целях" должны подтверждаться эффективными действиями, не оставляющими сомнений в серьезности предупреждения,— говорит эксперт.— В противном случае такие высказывания играют противоположную роль — доказывают противнику нежелание или неспособность реализации угрозы. Соответственно, противник утрачивает мотивацию себя ограничивать».

Елена Черненко; Екатерина Мур, Вашингтон