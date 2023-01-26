Канада рассматривает возможность передать Украине четыре танка Leopard 2

Канада рассматривает возможность поставить на Украину четыре танка Leopard 2, однако решение еще не принято. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, правительство может объявить о безвозмездной передаче танков Киеву уже в четверг, 26 января.

Один из собеседников CBC News рассказал, что Канада, скорее всего, отправит Украине вариант A4 — самый старый из имеющихся на вооружении канадской армии. Канада купила A4 у Нидерландов во время афганской войны.

Ранее 25 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство будет оказывать больше поддержки Украине, но отказался присоединиться к объявлению союзников о пожертвовании Киеву танков немецкого производства.

«Мы будем и впредь оказывать любую поддержку Украине. Сегодня я не буду делать никаких заявлений, но могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно изучаем, что еще мы можем сделать для Украины»,— сказал господин Трюдо.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его страна предоставит Украине 14 танков Leopard 2. Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты направят Украине 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Вашингтон согласился передать Киеву танки Abrams, чтобы Берлин разрешил другим странам передачу танков Leopard. О поставках тяжелой техники на Украину уже заявили Франция, Норвегия и Словакия, Португалия и другие.

Подробнее о военной помощи Киеву от западных союзников читайте в материале «Ъ» «Танк точно».

Дарья Эрозбек