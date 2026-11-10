Минюст предложил повысить пороги крупного и особо крупного размера хищения

По словам госпожи Джоусе-Иваниной, устаревшие критерии приводят к уголовному преследованию за деяния, которые не представляют большой общественной опасности. В пример она привела дело мужчины, который срубил в 2025 году две ели и две осины, чем причинил ущерб на 6 тыс. руб. Мария Джоусе-Иванина также упомянула случай с женщиной, которая вышла из магазина, не оплатив покупки на чуть более 3,6 тыс. руб. В обоих случаях уголовное дело смог прекратить только Верховный суд. В первом случае он признал, что деяние не было опасным для общественности, а во втором — указал на отсутствие состава преступления.