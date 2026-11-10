Минюст предложил повысить пороги крупного и особо крупного размера хищения
Министерство юстиции России предложило повысить пороги крупного и особо крупного размера хищения с 250 тыс. до 1,5 млн руб. и с 1 млн до 6 млн руб. соответственно. По версии ведомства, многие из действующих критериев не пересматривались более 20 лет и не соответствуют изменившимся экономическим условиям. Об этом заявила директор департамента уголовного и административного законодательства Минюста Мария Джоусе-Иванина на круглом столе в Совете Федерации.
Госпожа Джоусе-Иванина отметила, что Минюст предлагает внести изменения в 49 статей. «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, то есть которое причинило ущерб в размере миллиона рублей, у нас сейчас наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью... Человек может потерять зрение, слух, речь, и этот ущерб будет менее наказуем, чем мошенничество в крупном размере»,— сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
По словам госпожи Джоусе-Иваниной, устаревшие критерии приводят к уголовному преследованию за деяния, которые не представляют большой общественной опасности. В пример она привела дело мужчины, который срубил в 2025 году две ели и две осины, чем причинил ущерб на 6 тыс. руб. Мария Джоусе-Иванина также упомянула случай с женщиной, которая вышла из магазина, не оплатив покупки на чуть более 3,6 тыс. руб. В обоих случаях уголовное дело смог прекратить только Верховный суд. В первом случае он признал, что деяние не было опасным для общественности, а во втором — указал на отсутствие состава преступления.
Накопленная инфляция по нескольким составам превысила 400%, подсчитали в Минюсте. Пороги крупного и особо крупного размера хищения, предусмотренные статьей 158 УК, не менялись с 2003 года. С учетом инфляции их следует увеличить соответственно до 1,5 млн и 6 млн руб. Кроме того, в Минюсте отметили, что при пересмотре критериев необходимо учитывать позицию силовых структур и опасность деяний для общества.