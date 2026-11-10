Недружественные авто останутся в России
Госдума разрешает регистрацию машин, находящихся в международном розыске
Автомобили, объявленные в розыск по инициативе недружественных стран, смогут получать номера в ГИБДД. При этом такие машины нельзя будет перепродавать. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Во время обсуждения депутатов волновало, будут ли соблюдаться права зарубежных автовладельцев, если выяснится, что у них угнали машину и перепродали в РФ. Замглавы МВД Игорь Зубов заверил парламентариев, что при необходимости авто возвратят первоначальному собственнику — правда, за его счет. Он также предположил, что в дальнейшем ведомство сможет разработать законопроект о снятии ограничений и об исключении машин из розыскной базы.
Госдума во вторник, 10 ноября, приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий МВД правом определять «особенности» регистрации автомобилей, которые объявлены в международный розыск по инициативе недружественных стран. Сегодня такая регистрация невозможна в принципе. Как пояснил в ходе рассмотрения проекта на пленарном заседании замглавы МВД Игорь Зубов, если выясняется, что ввезенная в РФ машина оказалась в розыске, министерство посылает запрос, но зарубежные страны, как правило, на них не реагируют. В результате невостребованные машины долгое время стоят на спецстоянках за государственный счет — их никто не забирает, и российские граждане пользоваться ими не могут.
При этом господин Зубов подчеркнул, что проблема не носит массового характера: в 2024 году в РФ было обнаружено 24 автомобиля, находящихся в международном розыске, в 2025-м — 17, в 2026-м — всего 4.
Выяснилось, что эта специфическая тема интересует многих депутатов. Так, Андрей Альшевских (ЕР) предположил, что рано или поздно отношения с Западом наладятся и может возникнуть ситуация, при которой добросовестные покупатели не смогут вернуть свои машины. «Если за автомобилем придет собственник или его представитель, опознает его, представит документы, то сможет спокойно и забрать,— сказал депутату Игорь Зубов.— Но проблема в том, что этого не происходит, поэтому рисков я не вижу».
Василий Швецов (СРЗП) спрашивал, нельзя ли ввести дополнительные проверки машин на предмет угона еще на этапе ввоза, чтобы исключить проблемы для добросовестных автовладельцев. Игорь Зубов сказал, что это делается уже сейчас: все авто изначально ввозятся легально. «Это абсолютно "чистые" автомобили, которые появляются (в базе данных Интерпола.— “Ъ”) через несколько месяцев в результате преступного умысла,— пояснил он.— А заключается он в том, что владелец машины вступает с перегонщиками в преступную связь, получая страховку за угнанный автомобиль. И человек, который приобрел машину у нас, потом оказывается в ситуации, когда его транспорт находится в розыске».
Артема Молчанова (ЕР) интересовало, приведет ли российская регистрация машины к прекращению международного розыска и как будут защищены интересы первоначального собственника или, к примеру, страховых компаний и банков. Депутат спросил замминистра, существует ли порядок извещения таких лиц о регистрации и рассмотрения их возражений. «Это хорошо, что вы так заботитесь о правах владельцев из западных и недружественных стран. Это, наверное, очень "своевременно",— ответил Игорь Зубов.— Они о наших правах мало заботятся».
При этом замминистра допустил, что через какое-то время, «накопив определенный массив данных», МВД предложит законопроект, прекращающий розыск таких машин — к примеру, спустя три года после того, как машина оказалась невостребованной. Не исключено также, что с таких авто снимут все ограничения с полной их легализацией на территории РФ.
Ризван Курбанов (ЕР) обратил внимание, что законопроект позволяет регистрировать любые автомобили, находящиеся в международном розыске, в том числе действительно угнанные. Он спросил, готово ли министерство разработать четкие критерии, которые позволят отличать злоупотребление правом от реального преступления. «Например, если инициаторы розыска не ответят на наш запрос в течение двух месяцев, тогда вы получаете полномочия разрешать регистрацию»,— предложил депутат. Представитель МВД пообещал, что это уточнение пропишут в подзаконном акте.
Коммунист Евгений Бессонов опасался, что преступники воспользуются сложностью проверки угона и придумают «новые криминальные схемы». «Любой закон и регламент содержит в себе некие механизмы, которые можно использовать не в целях этого регламента,— возразил Игорь Зубов.— Если мы будем знать, что лицо купило краденый автомобиль и он об этом знал, то, конечно, он не сможет его зарегистрировать. Мы его просто изымем и поставим на стоянку. Может быть, вы потом и какой-то другой вариант предложите — например, чтобы эта машина "поработала" на СВО».
В думской базе указано, что сбор поправок к законопроекту продлится до 9 декабря.