Недружественные авто останутся в России

Коммунист Евгений Бессонов опасался, что преступники воспользуются сложностью проверки угона и придумают «новые криминальные схемы». «Любой закон и регламент содержит в себе некие механизмы, которые можно использовать не в целях этого регламента,— возразил Игорь Зубов.— Если мы будем знать, что лицо купило краденый автомобиль и он об этом знал, то, конечно, он не сможет его зарегистрировать. Мы его просто изымем и поставим на стоянку. Может быть, вы потом и какой-то другой вариант предложите — например, чтобы эта машина "поработала" на СВО».