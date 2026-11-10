Госдума отклонила законопроект о санкциях за опасное вождение

Под опасным вождением понимается серия действий, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, автомобили и сооружения. Соответствующий термин ввели в ПДД в 2016 году, но санкции в КоАП не закрепили. Ввести их пытались несколько раз. Последний — в 2024 году, когда ЛДПР предложила штраф 3–5 тыс. руб. при первом случае опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторном нарушении. Поправки поддержало правительство РФ, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении и с тех пор документ дорабатывали.