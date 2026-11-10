Госдума отклонила законопроект о санкциях за опасное вождение
Во вторник, 10 ноября, Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, который вводил наказание за опасное вождение: штраф или лишение водительских прав за «игру в шашечки» на дорогах, резкое торможение и другие провокации.
Под опасным вождением понимается серия действий, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, автомобили и сооружения. Соответствующий термин ввели в ПДД в 2016 году, но санкции в КоАП не закрепили. Ввести их пытались несколько раз. Последний — в 2024 году, когда ЛДПР предложила штраф 3–5 тыс. руб. при первом случае опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторном нарушении. Поправки поддержало правительство РФ, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении и с тех пор документ дорабатывали.
Основная проблема заключалась в неопределенности и сложности термина «опасное вождение» в ПДД, которое, по мнению парламентариев, может привести к неоднозначности правоприменительной практики. Термин представляет собой перечисление разных нарушений, включая несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, препятствование обгону и т. д. Профильный комитет Госдумы направлял в правительство запрос о необходимости доработать правила, но этого не сделали. Выступавший в Госдуме депутат Дмитрий Погорелый (ЕР) отметил: за каждый элемент «опасного вождения» уже предусмотрена отдельная административная ответственность, а для тех водителей, которые создают угрозу для окружающих людей либо транспортных средств, введена уголовная ответственность.
В комитете Госдумы по уголовному и административному законодательству считают, что лишение прав за опасное вождение — слишком жесткое наказание. В числе других аргументов комитета против законопроекта — повышенные в 2025 году штрафы за превышение скорости, вождение в пьяном виде, выезд на красный свет и другие нарушения. Этих ужесточений, по мнению депутатов, достаточно.