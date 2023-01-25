Норвегия и Словакия заявили о намерении поставить танки Украине

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия отправит танки на Украину, не указав точное количество. По словам министра, это могут быть Leopard 2А4. Тем временем Минобороны Словакии заявило о готовности поставить Киеву танки Т-72 при получении взамен западной техники. Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил, что на Украину будут отправлены танки Stridsvagn 122 (шведская версия немецкого Leopard 2).

«Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена»,— заявил господин Грам (цитата по NRK). На вопрос, будут ли танки такого же типа, что передает Германия, Бьорн Арильд Грам ответил: «Есть немного разные варианты, у нас есть Leopard 2А4».

«Словакия поставит Киеву танки Т-72 при получении западной техники взамен»,— приводит ТАСС сообщение Минобороны Словакии. «В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе»,— заявил господин Йонсон (цитата по Dagens Nyheter).

Ранее сегодня, 25 января, о предстоящей отправке танков на Украину объявили Германия и США. До этого танки Киеву пообещал Париж. 22 января президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставки Украине тяжелых танков Leclerc; США поставят Abrmas, Германия — Leopard.

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Мария Федотова