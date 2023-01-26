МИД Португалии: танки Leopard могут прибыть на Украину через 2-3 месяца

Министр обороны Португалии Элена Каррейрас сообщила, что в стране ведутся консультации с партнерами, которые позволят принять окончательное решение об отправке на Украину танков Leopard «в ближайшее время» и «согласно возможностям страны». Министр иностранных дел Жуан Гомеш Карвинью уточнил, что транспортировка тяжелой техники на Украину может занять два-три месяца.

«Все зависит от подготовки украинских военных, Leopard — очень технологичная техника, поэтому на это может уйти несколько недель. Также существуют логистические аспекты, которые необходимо согласовать с союзниками, так что это (транспортировка танков.— "Ъ") займет два-три месяца»,— сказал господин Карвинью в разговоре с SIC Notcias.

Позже в заявлениях журналистам глава МИД Португалии подчеркнул, что пока точного решения по отправке португальских танков на Украину нет.

Ранее газета Correio da Manha писала, что Лиссабон готовится направить Киеву четыре танка Leopard 2.

Дарья Эрозбек