Путин и Лукашенко встретились в Ново-Огарево

Президенты России и Белоруссии встретились в шестой раз за 2026 год. Их последние переговоры проходили также в Ново-Огареве в конце августа. На сегодняшней встрече господин Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в конфликте на Украине. Кроме того, российский президент назвал «удивительным» товарооборот двух стран. Их сотрудничество развивается хорошими темпами по всем направлениям, отметил господин Путин.