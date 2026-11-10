Путин и Лукашенко встретились в Ново-Огарево
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президенты России и Белоруссии встретились в шестой раз за 2026 год. Их последние переговоры проходили также в Ново-Огареве в конце августа. На сегодняшней встрече господин Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в организации гуманитарных обменов в конфликте на Украине. Кроме того, российский президент назвал «удивительным» товарооборот двух стран. Их сотрудничество развивается хорошими темпами по всем направлениям, отметил господин Путин.
Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за поддержку и помощь, благодаря которой Белоруссия осваивает самые новые виды вооружений. «Мы освоили все виды вооружений, самые новые. Сформировали боевые подразделения — фактически от народного ополчения до вооруженных сил, армии. Проводим регулярные проверки, вы это видите»,— сказал белорусский президент. После встречи Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко «домой, на ужин».
Сегодня Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, белорусский президент планировал провести переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что по итогам саммита стороны подпишут несколько многосторонних документов, включая итоговую Декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.