Минобороны Германии отвело 3–4 месяца на поставку Украине первых танков Leopard 2

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что 14 немецких танков модели Leopard 2 A6 поставят на Украину не раньше чем через три-четыре месяца. Правительство Германии одобрило это решение сегодня, 25 января. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ будет координировать поставки танков вместе с другими странами.

«Ранее чем через три-четыре месяца этого не случится»,— уточнил господин Писториус во время пресс-конференции в Бундестаге. Трансляция его выступления велась на сайте газеты Welt.

«Есть много стран, которые тоже хотели бы поставлять вместе с нами. Мы будем координировать и включать их в процесс, чтобы это шаг за шагом стало возможным»,— сказал Олаф Шольц на том же заседании.

Согласно объявленным планам, правительство Германии в первое время намерено обеспечить для ВСУ две роты Leopard 2 A6 — это около 60 машин. 14 танков поставят из запасов бундесвера, остальные — страны, у которых есть такая модель.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина