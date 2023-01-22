Макрон не исключил поставки Украине тяжелых танков

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился 22 января в Париже с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу 60-летней годовщины Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией. Договор был подписан 22 января 1963 года Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром.

Во время пресс-конференции в воскресенье вечером, отвечая на вопросы журналистов, Эмманюэль Макрон «не исключил» поставки Украине основных тяжелых танков французских вооруженных сил Leclerc при соблюдении трех основных условий.

«Мы оказали важную поддержу в артиллерии, системах "земля-воздух", бронетехнике, экипировке и аммуниции, приняли дополнительные решения по (легким танкам, — "Ъ") AMX-10 RC, которые запросили наши украинские друзья. — сказал президент Макрон. – Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны над этим поработать».

Решение, как сказал президент, должно приниматься по трем критериям. «Первое — чтобы это не послужило эскалации конфликта, и мы всегда придерживались этой линии, второе чтобы они могли дать реальную и пользу нашим украинским друзьям. Для этого надо принять во внимание оперативную поддержку их использования и обучение. При всех поставках нашей техники мы следим, чтобы к моменту, когда они поступают на театр военных действий, украинские солдаты умели их использовать. И последний критерий — не ослабить нашу способность к обороне».

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Алексей Тарханов, Париж