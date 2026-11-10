Гражданскому обществу обещано обновление
Новый глава профильного комитета Госдумы поделился планами на будущее
В экспертный совет при комитете Госдумы по развитию гражданского общества войдут директор ТАСС Андрей Кондрашов и экс-министр культуры Михаил Швыдкой. О таких договоренностях сообщил 10 ноября новый председатель комитета Борис Чернышов (ЛДПР). Помимо усиления роли экспертного совета либерал-демократ намерен активнее привлекать к думским дискуссиям рядовых руководителей из некоммерческого сектора.
Планами работы комитета в новом созыве Думы его руководители поделились на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Зампред комитета Артем Бичаев («Единая Россия») подчеркнул, что уже в минувшем созыве члены комитета работали «не как сторонние наблюдатели», поскольку сами были выходцами из некоммерческого сектора. «Это принципиально изменило подход к законотворчеству, ведь мы пытались решить проблемы наших организаций в том числе»,— заметил депутат.
Новый глава комитета Борис Чернышов, в прошлом созыве занимавший должность вице-спикера от ЛДПР, намерен вовлекать в думскую повестку и других представителей НКО. «Они должны получить возможность участвовать в обсуждении тем, которые для них важны, а новый формат диалога даст возможность влиять на решения до того, как они приняты»,— пояснил либерал-демократ. Помимо обсуждения готовых тем парламентарий рассчитывает и на инициативу со стороны отраслевиков.
Сейчас комитет готовит открытый календарь работы на 2027 год, поделился господин Чернышов. Каждый месяц, согласно задумке, будет посвящен отдельной теме — например, поддержке участников СВО и их семей, добровольчеству, благотворительности, сохранению исторической памяти и др.
Таким образом будет выработан «общий план работы и комитета, и гражданского общества», рассчитывает политик: «Содержание будем наполнять вместе с профильными организациями».
Параллельно новый руководитель намерен нарастить роль в комитетской (и думской в целом) повестке экспертного совета при комитете. При этом к отбору кандидатур в эту структуру либерал-демократ намерен подойти достаточно строго. «Возможности предложить решения будут и у организаций, представители которых не входят в состав совета»,— пообещал депутат.
На состоявшемся позже в тот же день заседании комитета Борис Чернышов получил формальное одобрение своих планов от коллег. «Многопартийный консенсус крайне важен, в нашем случае — двухпартийный… Как в Конгрессе (США.— “Ъ”)»,— заметил либерал-демократ (в состав комитета входят представители ЛДПР и «Единой России»).
Политик также сообщил, что согласие войти в совет уже дали директор ТАСС Андрей Кондрашов и советник президента, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Совет не должен быть «огромным по 200–300 человек», подчеркнул господин Чернышов, а его задачей станет объединение на этой площадке практического опыта, экспертизы и полномочий парламента. «Надо, чтобы были профессионалы, а не те, кто на телике выступает. Мы и так сами с вами каждый день в телевизоре»,— отметил Борис Чернышов.
Возражений от членов обновленного комитета ни по части «месяцев совместных решений», ни по части экспертного совета не поступило.