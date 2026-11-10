Гражданскому обществу обещано обновление

Политик также сообщил, что согласие войти в совет уже дали директор ТАСС Андрей Кондрашов и советник президента, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Совет не должен быть «огромным по 200–300 человек», подчеркнул господин Чернышов, а его задачей станет объединение на этой площадке практического опыта, экспертизы и полномочий парламента. «Надо, чтобы были профессионалы, а не те, кто на телике выступает. Мы и так сами с вами каждый день в телевизоре»,— отметил Борис Чернышов.