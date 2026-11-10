Дума отклонила избирательные инициативы коммунистов
Госдума на пленарном заседании 10 ноября отклонила по упрощенной процедуре (без обсуждения) несколько законопроектов КПРФ, связанных с выборами. Среди них — одна из главных программных инициатив Компартии, 453-страничный проект Избирательного кодекса.
Документ разрабатывался несколько лет и был внесен в Думу в феврале 2023-го. Ранее профильный комитет Думы по конституционному законодательству вынес отрицательное заключение на законопроект, указав, что избирательное право «не представляет собой самостоятельной отрасли права, а традиционно является подотраслью конституционного права» и потому не нуждается в кодификации.
В проекте кодекса коммунисты предлагают, в частности, отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования, перенести единый день голосования с сентября на март и запретить практику «паровозов», когда списки возглавляет популярная личность, которая затем отказывается от мандата. КПРФ также считает необходимым отменить муниципальный фильтр (обязанность кандидата в губернаторы собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов) и ввести критерий существенности ошибок в документах кандидатов при принятии решений об их регистрации на выборах. Кроме того, Компартия выступает за введение уведомительного порядка для предвыборных митингов и возвращение трансляции в интернет с камер видеонаблюдения на участках.
За принятие кодекса проголосовали 70 депутатов (при необходимом минимуме в 226), остальные в голосовании не участвовали. Помимо коммунистов документ поддержали «Новые люди» и «Справедливая Россия».
В том же упрощенном порядке Дума отклонила отдельный законопроект КПРФ об отмене муниципального фильтра: «за» проголосовали 90 депутатов от всех четырех оппозиционных фракций. Были отклонены и поправки коммунистов о запрете проведения в период избирательной кампании лотерей, выигрыш в которых зависит от выбранного способа голосования на выборах. В пояснительной записке авторы упоминали, в частности, московскую программу «Миллион призов», в рамках которой избиратели, решившие голосовать электронно, принимали участие в розыгрыше призовых баллов. Этот законопроект поддержали лишь 49 депутатов из числа коммунистов и эсеров.