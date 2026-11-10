Дума отклонила избирательные инициативы коммунистов

В проекте кодекса коммунисты предлагают, в частности, отказаться от многодневного и дистанционного электронного голосования, перенести единый день голосования с сентября на март и запретить практику «паровозов», когда списки возглавляет популярная личность, которая затем отказывается от мандата. КПРФ также считает необходимым отменить муниципальный фильтр (обязанность кандидата в губернаторы собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов) и ввести критерий существенности ошибок в документах кандидатов при принятии решений об их регистрации на выборах. Кроме того, Компартия выступает за введение уведомительного порядка для предвыборных митингов и возвращение трансляции в интернет с камер видеонаблюдения на участках.