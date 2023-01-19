Главные новости за 19 января. Кубань, Крым, Адыгея

Лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из Сочи, высадил пассажиров спустя сутки после столкновения судна с пристанью. Во время инцидента на борту находились 385 пассажиров и 283 члена экипажа.

Строительство новой трассы между Джубгой и Сочи, стоимость которой оценивалась около 1,5 трлн руб., планируется начать в 2027–2028 годах.

В Краснодарском крае семьи погибших участников спецоперации освободят от платы за детские сады. Новую меру поддержки введут во всех городах и районах по поручению главы региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил дать ответы на все вопросы, направленные на прямую линию. За время подготовки к мероприятию и во время прямого эфира их поступило более 14 тыс.

Приставы Краснодарского края передали матери двух маленьких детей, которых вопреки решению суда отказывался отдавать их собственный отец.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре» старшего лейтенанта внутренней службы Дениса Глобенко, который погиб при тушении крупного пожара в Горячем Ключе в 2021 году.

В 2021 году в Краснодарском крае было возбуждено 557 уголовных дел по фактам преступлений в отношении детей. Из них 61,1% касается их половой неприкосновенности.

Розничная сеть «Магнит» получила более 1 млрд руб. от продажи рекламы на своих медиаплощадках, запущенных в 2022 году.

Дочь фитнес-тренера из Новосибирска Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, получила 300 тыс. руб. Деньги поступили от водителя Олега Цоя, которого признали виновным в смертельном ДТП.

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