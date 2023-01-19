Лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из Сочи, высадил пассажиров спустя сутки после неудачной швартовки

Пассажиры из Сочи высадились в турецком порту Амасра после инцидента, который случился вчера, 18 января. Тогда из-за сильного ветра судно Astoria Grande навалилось на пристань, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Miray Cruises, которой принадлежит судно.

«Во время швартовки Astoria Grande совершило касание кранцевой защиты причала порта Амасра, в связи с этим капитан решил продолжить швартовку только в случае улучшения погоды», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после навала на пристань водолазам предстоит обследовать корпус судна на предмет повреждений. Во время инцидента на борту находились 385 пассажиров и 283 члена экипажа.

В компании отмечают, что круиз продолжится в штатном режиме - отправление круизного лайнера в порт Орду, расположенного по маршруту следования, запланировано на вечер. В Сочи судно должно вернуться по расписанию 21 января. Пассажиры Astoria Grande совершают семидневный круиз в Турцию.

Судно курсирует между Сочи и Турцией с 2021 года. Длина лайнера составляет 193,3 метра, ширина — 27,58 м, осадка — 6,19 м. Судно рассчитано на 1328 пассажиров.

Андрей Ульченко

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