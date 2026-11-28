В школе в Афганистане произошел взрыв
В афганской провинции Кунар в субботу произошел взрыв внутри школы. Среди учеников есть погибшие и раненые, их число неизвестно. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя правительства Афганистана.
Пока нет информации о причинах взрыва. На месте происшествия находятся следственные группы провинции. Кунар расположена на границе с Пакистаном.
В августе в результате нападения с применением гранаты на школьный комплекс в Кабуле более 40 детей в возрасте от 9 до 14 лет получили ранения.