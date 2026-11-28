Сверхурочные ждут договоренностей
Только 10% компаний планируют активнее привлекать сотрудников к сверхурочной работе
Как показали результаты опроса SuperJob, пока повышение лимита для привлечения работников на сверхурочную работу оказалось востребовано лишь у 10% компаний. Многие предприятия ждут окончательного формирования нормативной базы, необходимой для полноценного запуска нововведения. В то же время меньше всего возможностей для применения повышенного лимита остается там, где сложнее всего привлекать новых сотрудников — на работах во вредных и опасных условиях труда.
Только каждая десятая российская компания готова привлекать работников к сверхурочной работе с учетом обновленного лимита рабочих часов. Это следует из опроса SuperJob, в котором приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб.
Напомним, с 1 сентября работодатели могут привлекать сотрудников к сверхурочной работе до 240 часов в год вместо прежних 120 — при условии, что такая возможность закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Сверхурочные — рабочие часы, которые занятые по трудовому договору отрабатывают сверх установленной Трудовым кодексом стандартной 40-часовой рабочей недели. С 1 сентября 2024 года они оплачиваются с учетом не только оклада, но и всех остальных выплат, причитающихся штатным работникам.
Сама идея повышения лимита объяснялась тем, что бизнесу в условиях высокой конкуренции за кадры будет проще привлекать к дополнительной работе своих сотрудников, чем нанимать новых.
Однако, по данным SuperJob, пока использовать повышенные лимиты планируют только 10% компаний. Чаще других о намерении воспользоваться нововведением сообщают представители средних компаний (от 100 до 1 тыс. работников) — 12% опрошенных. Среди крупного бизнеса (от 1 тыс. человек) о таких планах заявляет 9%, а среди небольших компаний (до 100 сотрудников) — 8%. Готовность к нововведениям чаще всего наблюдается в транспортно-логистической и складской отраслях.
Не планирует использовать новые лимиты чаще всего малый бизнес — 69%. Среди крупных компаний такой ответ дают 53% респондентов, а среди средних — 49%. Доля затруднившихся с ответом в целом оказалась значительной — 35%. В средних и крупных компаниях — 39% и 38% соответственно, а в малых — 23%. Это, поясняет директор по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, может быть обусловлено тем, что для применения новых норм работодателю необходимо внести изменения в коллективный договор или локальные акты и выстроить порядок медосмотров. «Поэтому часть компаний, вероятно, откладывает решение до завершения процедуры согласования изменений»,— говорит он.
Член комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству Валерий Корж также отмечает, что компании ждут окончания подготовки нормативных документов — в частности, поправок об обновлении процедуры медосмотров, необходимых для допуска работника к сверхурочной работе. «Предварительно планируется, что мы увидим их до конца этого года»,— говорит он.
При этом господин Корж не сомневается, что в следующем году возможность привлекать работников к сверхурочной работе будет востребована.
В то же время, отмечает директор по организационному развитию и управлению персоналом Lindaily Наталья Федорова, там, где переработки часто нужны больше всего (на производстве, при вредных условиях труда), у работодателя меньше всего возможностей — даже после доработки законодательной базы их больше не станет. «Помимо внесения изменений в коллективные договоры работодателю потребуется получать согласие каждого работника, которого он планирует привлечь. Для пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 действует особый порядок: необходимы согласие, отсутствие медицинских противопоказаний и письменное ознакомление с правом отказаться. Для работников с подклассами 3.3 и 3.4 предельный лимит остается прежним — 120 часов. Сохраняются и прежние гарантии для инвалидов и родителей детей до 14 лет»,— отмечает она.