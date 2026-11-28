В то же время, отмечает директор по организационному развитию и управлению персоналом Lindaily Наталья Федорова, там, где переработки часто нужны больше всего (на производстве, при вредных условиях труда), у работодателя меньше всего возможностей — даже после доработки законодательной базы их больше не станет. «Помимо внесения изменений в коллективные договоры работодателю потребуется получать согласие каждого работника, которого он планирует привлечь. Для пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 действует особый порядок: необходимы согласие, отсутствие медицинских противопоказаний и письменное ознакомление с правом отказаться. Для работников с подклассами 3.3 и 3.4 предельный лимит остается прежним — 120 часов. Сохраняются и прежние гарантии для инвалидов и родителей детей до 14 лет»,— отмечает она.