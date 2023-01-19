Глава Кубани поручил ответить на все 14 тысяч вопросов, поступивших на «Прямую линию»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил дать ответы на все вопросы, направленные на «Прямую линию». За время подготовки к мероприятию и во время прямого эфира их поступило более 14 тыс., сообщает пресс-служба администрации региона.

«Многие обращались ко мне, потому что отчаялись искать помощи в многочисленных инстанциях, устали получать отписки. Это недопустимо. Необходимо выстроить системную работу так, чтобы каждый ответ был максимально конкретным, лишенным формализма. Власть должна быть открытой и честной к людям», – отметил Вениамин Кондратьев.

Больше всего обращений губернатору поступило от жителей Краснодара, Анапы, Туапсинского, Белореченского и Славянского районов. Большинство людей волновали вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 35%. В топ-пять основных тем также вошли вопросы транспорта и дорожного хозяйства – 16%, социального обеспечения – 10%, градостроительства – 9% и здравоохранения – 7%.

Глава Кубани отметил, что все поручения, данные в рамках «Прямой линии», должны быть исполнены. При этом он подчеркнул, что часть вопросов может быть решена на уровне муниципалитетов в короткие сроки и не требует больших финансовых вложений. Только за неделю после эфира уже решили 200 вопросов.

По словам директора департамента внутренней политики администрации края Александра Топалова, все вопросы от жителей отправлены на исполнение в профильные органы власти. Срок рассмотрения займет 30 дней. Для решения проблем организована рабочая группа, которая отработает каждое обращение. Будет выборочная проверка, чтобы ответы не дублировались.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева прошла 12 января 2023 года. «Ъ-Кубань» вел онлайн-трансляцию мероприятия. По данным властей, к началу прямого эфира поступило 9,5 тыс. вопросов.

Татьяна Ручкина

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