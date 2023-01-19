«Магнит» получил более 1 млрд рублей от продажи рекламы на своих медиа площадках

Продажи «Магнита» на рекламных медиа площадках превысили продажи рекламы на млрд руб. с момента запуска сервиса в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рекламу товаров, не представленных в магазинах торговой сети размещали на цифровых экранах, радио для покупателей, сайтах, мобильных приложениях с общим медийным охватом более 60 млн человек. Медиа площадками ритейлера пользовались поставщики, банки, операторы связи и онлайн-кинотеатры.

«Размещение рекламы в магазинах "Магнит" дает возможность получить доступ к аудитории в небольших населенных пунктах, где зачастую нет стандартного рекламного инвентаря», — отметил директор департамента по развитию и продажам рекламных продуктов сети Михаил Тарасов.

Проект по запуску рекламных площадей компания анонсировала в середине 2022 года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram