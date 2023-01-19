Дочери жительницы Новосибирска, погибшей в ДТП с Собчак, выплатили 300 тысяч рублей

Дочери фитнес-тренера из Новосибирска Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, выплатили 300 тыс. руб. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на отца девочки.

Деньги выплатил водитель Олег Цой, признанный виновным в смертельном ДТП.

Бывший супруг погибшей Антон Тарасов заявил, что не успел обжаловать приговор суда, согласно которому водителю автомобиля Mercedes, в котором ехала телеведущая, назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

«Следует учитывать, что год он уже отсидел под домашним арестом, это время засчитывается. По большому счету, я и не ожидал от этого следствия ничего большего»,— цитирует издание комментарий мужчины.

В суде было установлено, что 9 октября 2021 года Олег Цой, управляя иномаркой, нарушил дорожную разметку, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате аварии женщина-пассажир встречного авто погибла на месте, еще один пассажир и водитель Volkswagen получили травмы различной степени тяжести.

Анастасия Донскова

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