Более 300 сексуальных преступлений против детей было совершено на Кубани в 2022 году

В прошлом году в крае было возбуждено 557 уголовных дел по фактам преступлений в отношении детей. Из них 61,1% касается их половой неприкосновенности. Последний показатель оказался на уровне 2021 года, сообщает «КП Кубань» со ссылкой на слова первого заместителя руководителя СУ СК РФ по краю Александра Нихаева.

По его словам, чаще всего жервами преступлений становятся дети, чьи родители ведут асоциальный образ жизни. Кроме того, многие из таких преступлений совершены несовершеннолетними в отношении своих сверстников. «За 9 месяцев прошлого года завершены три уголовных дела, возбужденных в отношении несовершеннолетних, которые совершили преступления сексуального характера против своих ровесников»,— рассказал Александр Нихаев.

В ноябре прошлого года в Красноармейском районе троих подростков взяли под стражу, одного — под домашний арест по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

Андрей Ульченко

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