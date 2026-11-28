23 ноября совет директоров Nvidia единогласно одобрил восстановление Дженсена Хуанга в должности гендиректора после консультаций с властями США. Господин Хуанг ушел в отставку 12 ноября на фоне сообщений о его внебрачных связях — в том числе с дамой, которую американские власти подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.