Состояние Маска за сутки выросло почти на $40 млрд
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за минувшие сутки увеличилось на $39,7 млрд и составило $859 млрд. За те же сутки гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, недавно вернувшийся на свой пост в корпорации, разбогател почти на $1 млрд. Эти цифры обнародовало агентство Bloomberg в своем ежедневном рейтинге миллиардеров (BBI).
Илон Маск сохранил лидерство в рейтинге богатейших людей мира. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос обладает состоянием в $364 млрд. Дженсен Хуанг с капиталом в $126 млрд опустился на 16-е место.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно одобрил восстановление Дженсена Хуанга в должности гендиректора после консультаций с властями США. Господин Хуанг ушел в отставку 12 ноября на фоне сообщений о его внебрачных связях — в том числе с дамой, которую американские власти подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.
В тот же день по итогам торгов на бирже Nasdaq акции Nvidia подорожали на 31,48%, до $165,05 за бумагу, Tesla — на 11,46%, до $385,46, SpaceX — на 4,35%, до $133,35.