Новую трассу между Джубгой и Сочи планируют начать строить в 2027–2028 годах

Начать строить новую трассу между Джубгой и Сочи планируется в 2027-2028 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомпании «Росавтодор» Вячеслава Петушенко.

«Доехать через Джубгу до Сочи, пока мы рассматриваем 2027-2028 год, без каких-либо светофоров и каких-либо пересечений в одном уровне»,— отметил Вячеслав Петушенко.

Строительство трассы входит в первый этап проекта «Южный кластер». Одной из основных его задач является решение проблемы пробок на трассе от Джубги до Сочи. Сейчас, по словам главы «Росавтодора», расстояние между городами в 170 км водители проезжают за шесть часов со средней скоростью 30 км/ч.

Глава компании отметил, что проектирование строительства трассы между Джубгой и Сочи начнется уже в этом году. Также компания рассчитывает начать проектирование строительства обхода Адлера.

Татьяна Ручкина

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