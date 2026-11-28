Российская сноубордистка София Надыршина поднялась на пьедестал этапа Кубка мира в Китае, заняв третье место в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за выход в финал она уступила итальянке Лучии Дальмассо, которая впоследствии выиграла соревнования. В малом финале россиянка оказалась быстрее представительницы Южной Кореи Чан Со Хи и завоевала бронзовую награду.