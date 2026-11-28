Сноубордистка Надыршина завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Китае
Российская сноубордистка София Надыршина поднялась на пьедестал этапа Кубка мира в Китае, заняв третье место в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за выход в финал она уступила итальянке Лучии Дальмассо, которая впоследствии выиграла соревнования. В малом финале россиянка оказалась быстрее представительницы Южной Кореи Чан Со Хи и завоевала бронзовую награду.
Надыршине 23 года. В 2021 году она стала чемпионкой мира в параллельном слаломе, а в параллельном гигантском слаломе выиграла серебро мирового первенства. В марте 2025 года спортсменка родила дочь.
Китайский этап Кубка мира продлится до 29 ноября. Российские участники выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.