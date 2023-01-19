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На Кубани приставы передали матери двух детей, которых отказывался отдавать отец

Приставы Краснодарского края передали матери двух маленьких детей, которых отказывался отдавать отец вопреки решению суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

В начале февраля 2022 года Северский районный суд определил место жительства двух маленьких детей с матерью. На момент возбуждения исполнительного производства они находились с отцом. Однако, несмотря на решение суда, мужчина категорически отказывался передавать их.

За неисполнение решения суда приставы пять раз штрафовали мужчину и взыскивали с него исполнительский сбор. В июле 2022 года на него составили административный протокол по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ, за что мировой суд арестовал его на двое суток.

В декабре 2022 года мужчину уведомили о передаче детей. Но, выехав по адресу проживания, приставы никого там не нашли. В связи с этим было подано заявление об объявлении детей в исполнительный розыск.

Позже приставы выяснили, что дети находятся в детском саду. Вместе с полицейскими и органами опеки они пришли ко входу в учреждение, и мать забрала их.

«Необходимо отметить, что дети в присутствии представителей дошкольного учреждения выразили явное согласие отправиться домой с мамой. Данный факт также отметили все участвующие в проведении исполнительных действий»,— сообщили в УФССП по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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