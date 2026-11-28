Умер австралийский рестлер WWE Бронсон Рид
Австралийский рестлер Джермейн Хейли, выступавший под именем Бронсон Рид, умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщила американская рестлинг-компания World Wrestling Entertainment (WWE).
Спортсмен скончался 27 ноября в результате медицинских осложнений, характер которых компания не уточнила. У Хейли остались дочь и беременная жена.
Бронсон Рид пришел в WWE в 2019 году. В 2021 году он завоевал титул чемпиона Северной Америки NXT, а в 2024 году стал победителем королевской битвы памяти Андре Гиганта. Последний раз рестлер выступал 6 ноября на шоу Crown Jewel в Эр-Рияде.