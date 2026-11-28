FT: США отразили атаку дронов на авиабазу в Великобритании
Американские военные отразили атаку примерно шести беспилотников на авиабазу Лейкенхит в Великобритании. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Они утверждают, что к инциденту может быть причастен Иран.
Налет дронов произошел 13 ноября в графстве Саффолк на востоке Англии. Обнаружить беспилотники впоследствии не удалось. Не установлено также, несли ли они взрывчатку или разведывательное оборудование.
Минобороны Великобритании подтвердило информацию об инциденте. В руководстве ВВС США сообщили, что военнослужащие, самолеты и инфраструктура авиабазы не пострадали. Официальных заявлений о причастности Ирана к атаке не прозвучало.
Ранее на авиабазе Лейкенхит уже звучал сигнал тревоги: 14 ноября над объектом засекли группу беспилотников неизвестного происхождения.