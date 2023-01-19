В МЧС посмертно наградили спасателя, погибшего при тушении пожара в Горячем Ключе

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре» старшего лейтенанта внутренней службы Дениса Глобенко. Ее вручили родственникам спасателя, сообщает пресс-служба ведомства.

Награждение прошло на территории части в Горячем Ключе, где погибший был начальником 109-й пожарно-спасательной части 9-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сейчас на ее территории открыта мемориальная доска в память о герое. На мероприятии присутствовали родители, жена и дочка Дениса Глобенко.

Он трагически погиб при тушении пожара в Горячем Ключе в пятиэтажном доме на улице Ярославского. ЧП произошло 3 июля 2021 года. Огонь охватил кровлю здания на площади 400 кв. м. В ликвидации возгорания участвовали 72 человека и 22 единицы техники, в том числе высотная. При проведении спасательных работ Денис Глобенко упал с автолестницы с высоты четвертого этажа. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Татьяна Ручкина

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