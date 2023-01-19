На Кубани семьи погибших участников СВО освободят от платы за детсады

В Краснодарском крае в ближайшее время семьи погибших участников спецоперации освободят от платы за детские сады. Новую меру поддержки введут во всех городах и районах по поручению главы региона, сообщает пресс-служба администрации края.

«Мы уже предусмотрели выплаты для детей участников специальной военной операции. Сегодня они бесплатно посещают детские сады. И, конечно, особое внимание необходимо уделить семьям погибших. Мы не можем их оставить», - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Вопрос об освобождении семей погибших участников СВО от платы за детский сад задала во время «Прямой линии» жительница Мостовского района. Сейчас такая льгота действует в 21 муниципальном образовании, в остальных работа продолжается. Новую меру поддержки введут во всех муниципалитетах, причем она будет действовать с ноября 2022 года.

При этом семьи мобилизованных уже освободили от платы за детсады во всех городах и районах края. Мера касается более 2,3 тыс. детей. На это в 2022 году направили 10 млн руб., в 2023 году предусмотрели еще 45 млн руб.

Татьяна Ручкина

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