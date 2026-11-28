Власти Москвы объяснили о способах мошенников красть аккаунты на маркетплейсах
Мошенники пытаются завладеть аккаунтами москвичей на маркетплейсах, используя письма о блокировке и звонки от имени службы доставки. О двух распространенных схемах обмана рассказали специалисты проекта «Перезвони сам» на сайте мэра и правительства Москвы.
В первом случае аферисты отправляют электронное письмо или сообщение в мессенджере о якобы заблокированном аккаунте из-за подозрительной активности. Для восстановления доступа предлагают пройти процедуру подтверждения личности по ссылке, которая ведет на поддельный ресурс. На сайте-двойнике у человека просят номер телефона и код из СМС.
Другая схема связана с доставкой несуществующего заказа. Злоумышленники представляются сотрудниками торговой площадки или курьерской службы и сообщают о заказе, который уже в пути. Если собеседник отвечает, что ничего не покупал, ему предлагают отменить доставку и просят назвать код из СМС. При этом код может предоставлять доступ не только к маркетплейсу, но и к банковскому приложению или «Госуслугам».
Руководитель проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина напомнила, что маркетплейсы не запрашивают коды из СМС по телефону, в мессенджерах или на сторонних сайтах. Проверять состояние аккаунта она советует самостоятельно — в приложении торговой площадки или на ее официальном сайте.