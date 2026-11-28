Другая схема связана с доставкой несуществующего заказа. Злоумышленники представляются сотрудниками торговой площадки или курьерской службы и сообщают о заказе, который уже в пути. Если собеседник отвечает, что ничего не покупал, ему предлагают отменить доставку и просят назвать код из СМС. При этом код может предоставлять доступ не только к маркетплейсу, но и к банковскому приложению или «Госуслугам».