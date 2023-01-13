Япония не решила, поддержит ли потолок цен на российские нефтепродукты

Японские власти еще не знают, поддержат ли обсуждаемый США и их союзниками потолок цен на нефтепродукты из России, заявили в МИД Японии. О том, что страны Запада рассматривают эту инициативу, на этой неделе сообщила The Wall Street Journal.

Заместитель пресс-секретаря японского МИДа Юкико Окано подтвердила, что США и страны Европы проводили консультации по этому вопросу. «Мы еще не определились со своей позицией. Япония находилась в тесной координации со странами "семерки"»,—сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).

С 5 декабря 2022 года Евросоюз, страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. Президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн в день. В Кремле скептически оценили эти подсчеты.

Об обсуждении новых ограничений — в материале «Ъ FM» «Западу не хватило потолка».

Лаура Кеффер