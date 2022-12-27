Путин запретил продавать нефть поддержавшим потолок цен странам

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в ответ на введение потолка цен на нефть. Документ запрещает продажу российских нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года.

Отмечается, что указ введен в связи недружественными и противоречащими международному праву действиями США и их союзников, а также в целях защиты национальных интересов.

«Запрещаются поставки юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены»,— сказано в документе.

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