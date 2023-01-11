Западу не хватило потолка

G7 рассматривает два потолка цен на российские нефтепродукты. Причина в том, что некоторые из них, например, дизельное топливо и керосин, обычно продаются с премией к сырой нефти. Другие же, как мазут, со скидкой. Между тем уже введенный потолок цен на российское сырье сильно повлиял на его стоимость. По данным Argus, сейчас некоторые партии отгружаются со скидкой в 50%, а власти допускают, что могут ввести ограничения на дисконт. Что происходит с российской нефтью? И надолго ли это? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заметив, что потолок цен на нефть уже оказал эффект, такие же меры «семерка» планирует и для нефтепродуктов. С 5 февраля ЕС вводит на них эмбарго, но чтобы другие страны платили России меньше, ограничит цены и на дизельное топливо, керосин, мазут и другие.

Причем каждому виду нефтепродуктов понадобится свой потолок, а способ принуждения, вероятно, останется старый, говорит Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ): «Логично, наверное, было бы устанавливать потолок каждому виду нефтепродуктов. Мы экспортируем как минимум четыре: дизельное топливо, мазут, газойль, в меньшей степени бензин.

Логика и G7, и Евросоюза остается такой же, как и в нефтяной отрасли — Россия должна много экспортировать и мало зарабатывать.

Думаю, что примерно такие же механизмы контроля будут и в нефтяной отрасли. То есть запрет на перевозку морским транспортом, если стоимость нефтепродуктов выше потолка».

Для доходов России ограничение цен и эмбарго на нефтепродукты значительно, но не столь неприятно, как в случае с сырой нефтью, говорят эксперты. 10 января Bloomberg опубликовал пугающую статистику: оказывается, на новогодней неделе некоторые партии Urals могли отгружаться в два раза дешевле, чем стоит эталонная Brent. В частности, в порту Приморск цены доходили до $37 за баррель — это чуть ли не в два раза меньше ожиданий властей при составлении бюджета.

Основная проблема в дорогой перевозке, ведь теперь для большинства танкеров по всему миру российская нефть означает санкции. При этом эксперты верят, что отрасль сможет приспособиться.

В том числе за счет серого флота, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «Мы закупили или перевели в российскую юрисдикцию достаточное количество танкеров, которые составляют так называемый теневой флот.

Необходимо отработать механизмы работы. Прошел всего месяц с момента введения европейского нефтяного эмбарго и ценового потолка. Половину из этого времени фактически заняли новогодние каникулы, естественно, экономическая активность существенно снизилась. Сейчас же компании будут отрабатывать новые схемы поставок в новых условиях. На это потребуется примерно два-три месяца».

Впрочем, декабрьские данные Минфина удручают. В среднем Urals продавалась за $50,5 за баррель, что все еще заметно ниже заложенной в бюджет цены.

Вероятно, кого-то могла обрадовать новость о том, что Китай начал закупать редкие сорта российской нефти, в том числе арктическую Arco, Varandey и Novy Port, поставки которых идут из Мурманска. Скидки на них меньше, чем на Urals, но и объемы небольшие, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин: «Месторождения, где добываются эти сорта, относительно новые. Инфраструктура под них еще создается. Объемы нефти с этих месторождений относительно традиционных небольшие — 7-12%.

Если брать марку Arco, она достаточно сернистая, ближе, наверное, к той нефти, которая добывается на Ближнем Востоке, и относительно плотная. Лишь отдельные заводы способны перерабатывать такое сырье».

Минэнерго США тем временем резко снизило прогноз цены на Brent — с $92 до $83 за баррель в 2023 году. При таком раскладе, даже если дисконты на российскую нефть все же вернутся к средним значениям 2022 года, Urals будет торговаться в районе $60. И это по-прежнему ниже ожиданий российских властей.

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