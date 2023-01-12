WSJ: США обсуждают с союзниками потолок цен на нефтепродукты

Американские чиновники обсуждают с союзниками новые санкции против российской нефтяной промышленности, сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, в частности речь идет об ограничении цен на нефтепродукты, введение которого было запланировано на 5 февраля.

Чиновники американского Минфина на этой неделе проводят встречи с коллегами в Европе, утверждает WSJ. Ожидается, что будет введено два потолка цен: на товары высокой стоимости (например дизельное топливо) и низкой стоимости (мазут).

О том, что страны G7 могут ввести два потолка цен на нефтепродукты, ранее сообщал Reuters. В декабре G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Россия в ответ запретила без специального разрешения президента продавать нефть по контрактам, в которых будет указано условие об ограничении. По информации хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потолок цен на нефть обходится РФ в €160 млн ($172 млн) ежедневно.

О рисках низкой стоимости нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Леонид Уварчев