Песков скептически оценил подсчет потерь от потолка цен на российскую нефть

Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на ее нефть, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль оценивает скептически попытки посчитать потери РФ от этих ограничений. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн в день.

«Ъ FM» попросил господина Пескова прокомментировать эти цифры во время пресс-колла. Пресс-секретарь сказал, что лучше спросить об оценках специалистов, в первую очередь курирующего эту сферу вице-премьера Александра Новака. При этом он считает, что «пока, безусловно, рано» прогнозировать эффект от ценового потолка. «Очевидно, что нет никакой фактуры для таких заключений. Поэтому я бы со скепсисом относился ко всем этим прогнозным цифрам»,— заверил представитель Кремля. По его словам, «пока с потолком особенно никто не сталкивался».

CREA ожидает, что потери России вырастут до $280 млн в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты. Эмбарго Евросоюза на нефть из Россиидействует с 5 декабря 2022 года, с того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Как мы до этого докачались».

Лаура Кеффер