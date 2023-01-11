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Коммерсантъ FM
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Ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн ежедневно

По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), введенный странами Запада потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в €160 млн ($172 млн) ежедневно. Эта цифра вырастет до $280 млн в день с 5 февраля, когда ограничение распространится на нефтепродукты.

По данным CREA, если продолжить снижение ценового потолка с $60 до $25–35 за баррель, это сократит доходы России от экспорта нефти как минимум еще на €100 млн. В числе других предлагаемых мер — ужесточение штрафов за несоблюдение требований и дополнительные санкции, что может сократить доходы России еще на €200 млн в день.

В CREA уточнили, что Россия отгрузила сырую нефть на сумму €3,1 млрд на судах стран, на которые распространяется ценовой потолок. «Запрет ЕС на нефть и ограничение цен на нефть наконец-то вступили в силу, и их влияние оказалось таким значительным, как и ожидалось»,— сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта (цитата по Bloomberg).

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. 9 января Россия продала партию нефти по цене $42,19 за баррель.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что ограничение цен на российскую нефть сделали Россию более зависимой от своих новых основных покупателей — Китая и Индии. При этом, по данным индийских СМИ, Нью-Дели может поддержать потолок цен на нефть, если стоимость барреля поднимется выше $60.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Как мы до этого докачались».

Лаура Кеффер

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