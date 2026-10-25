Маск объяснил ограничение работы Starlink для Украины угрозой ударов по спутникам
Илон Маск предостерег от использования Starlink в наступательных операциях
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая система Starlink не предназначена для нанесения наступательных ударов, так как это превращает ее в потенциальную военную цель.
«Его (Starlink.— “Ъ”) можно использовать для инфраструктуры, относящейся к военной сфере, но нельзя применять для однозначно наступательных ударов, которые превращают его в законную цель для ответного поражения»,— написал господин Маск в соцсети X.
Уничтожение спутников Starlink приведет к цепной реакции разрушений, из-за которой образуется поле космического мусора, заявил господин Маск. По его словам, оно сделает орбиту «непригодной для использования».
Заявление бизнесмена последовало за разбирательствами вокруг ограничения доступа Вооруженных сил Украины к системе Starlink. Сбои в работе сети начались 14 октября и совпали с резким охлаждением отношений между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Господин Трамп заверил, что не имеет отношения к решениям SpaceX, и пообещал урегулировать вопрос с передачей разведданных Киеву. Уже 24 октября глава украинского Минобороны Евгений Хмара объявил о восстановлении работы Starlink.
Инициатором ограничения работы системы, по информации The Telegraph, выступил сам Илон Маск. Ранее он публично заявил, что Киев использовал спутники для «наступательных атак БПЛА», что «никогда не разрешалось и не должно разрешаться».