Минэнерго не исключило дополнительных мер для ограничения дисконта на российскую нефть

Россия при необходимости может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть «до пределов, основанных на рыночных ценах», сообщило Министерство энергетики. Оно уточнило, что решение будет принято по результатам мониторинга цен.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз (ЕС), страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. Минэнерго напомнило, что президент Владимир Путин свои указом запретил с 1 февраля поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

«Подробная информация… будет опубликована в ближайшее время, так же, как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах»,— уточнили в ведомстве.

Так в Ведомстве прокомментировали статью Bloomberg о том, что цена на нефть марки Urals опустилась до $37,8. В это же время Brent стоила $78,57.

С 5 декабря также действует эмбарго ЕС на нефть из России. Вице-премьер Александр Новак в декабре говорил, что дисконт на российскую нефть снизится через четыре месяца. Он считает, что сокращение добычи в начале 2023 года может составить 5–7%. Глава Минфина Антон Силуанов тоже допускал, что Россия снизит добычу нефти.

Подробнее об ответных мерах РФ — в материале «Ъ FM» «Нефтяной потолок получил ответ».