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Коммерсантъ FM
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Bloomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель

Российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле потолка, введенного «Большой семеркой», сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

По данным издания, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за $37,80 за баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Bloomberg считает, что подобная ситуация на рынке сложилась после введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю (действует с 5 декабря). Кроме того, ограничение цен на российскую нефть ($60 за баррель) сделали Россию более зависимой от Китая и Индии. Поэтому РФ столкнулась с необходимостью, как пишет агентство, продавать нефть со скидкой. Так Москва сможет сохранить конкуренцию с поставками с Ближнего Востока.

9 января в России были проданы 10 тыс. тонн нефти за 218 млн руб., или $42,19 за баррель.

О ситуации на нефтяном рынке России — в материале «Ъ» «Как мы до этого докачались».

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