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Коммерсантъ FM
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Нефтяной потолок получил ответ

Какие меры принял Кремль после введения предельных цен на нефть

Президент России Владимир Путин утвердил российский ответ на потолок цен на нефть. Сырье запрещено продавать, если в контракте прямо или косвенно указан механизм фиксации предельной стоимости. То же касается и нефтепродуктов. Указ вступает в силу 1 февраля и действует до 1 июля 2023 года. Отдельно отмечается, что по специальному решению президента может быть сделано исключение, и поставки разрешат, даже если в контракте есть упоминание потолка цен.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, к этим санкциям присоединились страны, которые и так отказались от российской нефти. Так есть ли смысл в ответной мере? Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов считает указ Владимира Путина превентивным: «На самом деле российские власти придерживаются довольно легкого режима ответных действий. Публично обсуждались и другие варианты, в том числе введение низа цен или постоянной скидки, ограничений и так далее.

Как российским компаниям запретили торговать нефтью по западным предельным ценам

Как российским компаниям запретили торговать нефтью по западным предельным ценам

Подписанный Путиным указ — это, скорее, формальность. Он не окажет влияния на какие-то текущие объемы, но важен как превентивная мера, как и заявления российских властей о том, что Москва не будет поставлять топливо в те страны, которые присоединятся к потолку цен. Собственно, кроме западных стран никто и не присоединился».

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия не получает ущерба после введения Западом потолка цен и продает топливо примерно по тем ценам, которые указаны в санкциях. Впрочем, еще в октябре баррель Urals уходил по $70, в ноябре — по $66, а в декабре некоторые партии отдавали даже за $42. Это произошло как из-за падения цен на Brent, так и из-за требования азиатскими покупателями больших скидок.

Агентство Argus прогнозирует среднюю стоимость Urals в $57 за баррель в 2023 году. Это значительно меньше ожиданий Минэкономразвития. Хотя некоторые эксперты не исключают, что спустя определенное время рынок адаптируется к новым условиям, и дисконты на российскую нефть уменьшатся.

Видимо, на это рассчитывают и в Кремле, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков: «Ставка сделана на то, чтобы компании сами приспособились к санкциям в виде потолка цены. Подобный эффект был весной 2022 года, когда западные компании отказывались приобретать российскую нефть, а США ввели на нее эмбарго.

Сколько потеряет бюджет из-за санкций против российского топлива

Сколько потеряет бюджет из-за санкций против российского топлива

Тогда тоже сокращался экспорт, так как не удалось мгновенно переориентироваться на азиатские рынки. Но в итоге к осени мы пришли к таким же объемам экспорта, как в начале года, а скидка к 1 декабря уменьшилась всего лишь до $18. Если мы ищем какую-то логику у российского руководства, то, думаю, ставка сделана именно на повторение ситуации.

Во всех подобных документах, касающихся ответных мер, указано, что по отдельному решению правительства эти меры могут не соблюдаться — то есть всегда остается лазейка для ручного регулирования, каких-то ограничений. А дальше мы можем продлить, а можем и не продлить. Это может быть и определенным приглашением к диалогу. Если Запад будет отменять ограничения, то и мы не будем их продлевать».

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Цена Brent после указа Владимира Путина выросла до $86 за баррель. Тем временем биржевая стоимость газа в Европе снижается седьмой день подряд. 27 декабря она опустилась еще на 7% — до $850 за 1 тыс. куб. м — это минимум с конца февраля.

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Даниил Бабкин

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