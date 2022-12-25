Силуанов допустил снижение добычи нефти в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News сказал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединились к введению нефтяного потолка цен. «Как это повлияет на экономику, бюджет страны, на объем добычи? Да, возможно, где-то придется ограничить объемы добычи»,— сказал министр.

9 декабря президент Владимир Путин заявил, что в России могут сократить добычу нефти в качестве ответной меры на введение потолка цен. Сейчас российские нефтедобывающие компании, по словам госопдина Силуанова, переориентируют свои поставки с Запада на Восток, поэтому спрос на нефть будет расти.

Вице-премьер Александр Новак говорил, что сокращение добычи нефти в начале 2023 года может составить 5–7%. Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны Евросоюза, G7 и Австралия. Он действует с 5 декабря. Россия готовит ответные меры.

О ситуации на нефтяном рынке России — в публикации «Ъ» «Нефть вязнет в трубах».

Дарья Эрозбек