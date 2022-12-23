Новак: Россия ответит на потолок цен запретом на поставки нефти

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен, в качестве ответных мер на решение западных государств ввести ограничения на поставки энергоносителя.

«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом»,— сказал господин Новак в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Новак также подчеркнул, что в связи с этим решением Россия готова на сокращение добычи нефти, которое в начале 2023 года может составить 5-7%. Он уточнил, что этот объем незначительный, но «такие риски существуют».

«Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%»,— добавил вице-премьер.

Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюз (ЕС), G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. Вчера, 22 декабря, президент Владимир Путин завил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть в «понедельник-вторник».

По информации «Ъ», на фоне эмбарго ЕС и потолка цен на нефть экспорт российской нефти по трубопроводам и морю за две с половиной недели декабря снизился на 11% относительно прошлого месяца, до примерно 560 тыс. тонн в сутки. Однако в течение переходного периода в 45 дней можно осуществлять отгрузки нефти без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря, поэтому окончательный эффект от введения ограничений пока не заметен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть вязнет в трубах».

Милена Костерева