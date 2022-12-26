Новак: дисконт на российскую нефть снизится через четыре месяца

В последний месяц скидка на российскую нефть увеличилась из-за удлинения экспортных маршрутов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, цена снизится после стабилизации новых логистических цепочек. Предполагается, что на это уйдет около четырех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью ТАСС господин Новак заявил, что в 2023 году ожидается «много неопределенностей, связанных с работой на внешних рынках». «Однако очевидно, что наш продукт востребован на международном рынке. Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад»,— утверждает он.

Александр Новак уточнил, что дисконт на российскую нефть ранее резко возрастал в марте-апреле. После резкого роста цена сократилась в два раза в течение около четырех месяцев, добавил вице-премьер. Также он сообщил, что Россия увеличит экспорт нефти в 2022 году на 7,5%, до 242 млн т.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня введен ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Максимальную цену установили на уровне $60 за баррель. Господин Новак говорил, что в качестве ответной меры Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Ожидается, что указ об этом подпишут сегодня-завтра.

О ситуации на рынке читайте в материале «От нефтяного рынка ждут нового роста цен».

Лаура Кеффер