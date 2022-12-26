Новак: дисконт на российскую нефть снизится через четыре месяца

В последний месяц скидка на российскую нефть увеличилась из-за удлинения экспортных маршрутов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, цена снизится после стабилизации новых логистических цепочек. Предполагается, что на это уйдет около четырех месяцев.
Александр Новак
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В интервью ТАСС господин Новак заявил, что в 2023 году ожидается «много неопределенностей, связанных с работой на внешних рынках». «Однако очевидно, что наш продукт востребован на международном рынке. Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад»,— утверждает он.
Александр Новак уточнил, что дисконт на российскую нефть ранее резко возрастал в марте-апреле. После резкого роста цена сократилась в два раза в течение около четырех месяцев, добавил вице-премьер. Также он сообщил, что Россия увеличит экспорт нефти в 2022 году на 7,5%, до 242 млн т.
С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня введен ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Максимальную цену установили на уровне $60 за баррель. Господин Новак говорил, что в качестве ответной меры Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Ожидается, что указ об этом подпишут сегодня-завтра.
О ситуации на рынке читайте в материале «От нефтяного рынка ждут нового роста цен».