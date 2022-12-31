Календарь автомобилиста

Новые ПДД, знаки и разметка, первая платная дорога в Москве, пошлины при оформлении автотюнинга и внесении изменений в конструкцию машин, обновленный ГОСТ для дорожных камер, ужесточение правил получения водительских прав. Все это и многое другое ждет автомобилистов в 2023 году. Подробности — в обзоре «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Что точно вступит в силу

1 января отменяется действовавшая ранее скидка в 30% при уплате госпошлины в электронном виде через «Госуслуги». Раньше благодаря дисконту при получении новых водительских прав можно было заплатить 1,4 тыс. руб. вместо 2 тыс. руб., при получении СТС — 1050 руб. вместо 1,5 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ».

1 января вводятся новые госпошлины при легализации тюнинга и внесения изменений в конструкцию авто (при переводе двигателя на газовое топливо, установке лебедки и т. д.). С 800 до 1,5 тыс. руб. повышается размер госпошлины за свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, также вводится новая пошлина в 1 тыс. руб. за разрешение на внесение изменений в конструкцию (раньше это было бесплатно).

Подробнее — в материале «Ъ» «Автомобильному тюнингу готовят новые пошлины».

1 января во многих регионах подорожает техосмотр, обязательный при перерегистрации автомобилей в ГИБДД. Большая часть регионов (включая Москву) поднимает цену ТО для легковой машины до 913 руб. В Санкт-Петербурге тариф увеличивается до 1,5 тыс. руб., в Камчатском крае — до 1,33 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тарифы пошли по резьбе».

2 января вводится плата за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для транзитных поездок автомобилей с номерами, выданными не в Москве и Московской области. Тариф — 950 руб. Если такая машина более суток провела в границах ЦКАД, а между въездом на МСД и выездом с него прошло не менее двух часов, плата не взимается.

Подробнее — в материале «Ъ» «У москвичей особенная хордость».

11 января начнут действовать поправки в КоАП, позволяющие регионам применять автоматические камеры для вынесения штрафов за выброс мусора в непредусмотренных для этого местах. Норма является частью большого законопроекта об экологическом контроле, частично вступившего в силу в 2022 году. Ни один регион пока не заявлял о планах воспользоваться такими камерами на практике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Камеры настраивают на отходы».

1 марта вступает в силу новая редакция ПДД. Для автомобилистов вводится запрет остановки на островках безопасности. Уточняются правила, связанные с действиями знаков и разметки, запрещающими стоянку и остановку. Вводятся новые виды дорожных указателей. Ожидается полная легализация электронных СТС и водительских прав в виде QR-кодов в приложении «Госуслуги.авто». Водители автомобилей с желтым и оранжевым маяком смогут отступать от некоторых требований ПДД при выполнении работ по реконструкции и капремонту дороги.

Подробнее о поправках — в материале «Ъ» «Как изменятся правила дорожного движения».

Что будет обсуждаться

Госдума будет принимать законопроект, усложняющий правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Нельзя будет открыть в правах категорию D (автобусы), не имея годового стажа управления легковым авто или грузовиком. Иностранцев обяжут поменять свои национальные удостоверения на российские в течение года после получения российского гражданства или вида на жительство. Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» приняты в первом чтении в 2022 году, теперь ожидается второе. В текущей редакции заложена дата вступления в силу 1 марта 2023 года, но она еще может поменяться.

Также Госдума будет принимать законопроект об электронных водительских медсправках. Предъявлять их ГИБДД больше не надо будет, ведомство при обращении гражданина само запросит информацию у Минздрава. При выявлении некоторых заболеваний (например, при ухудшении зрения) на медосмотре или в больнице нужно будет пройти внеочередную проверку здоровья. Если заболевание подтвердилось, Минздрав аннулирует ранее выданную медсправку, а ГИБДД — права. Законопроект, вводящий такую процедуру, был принят в первом чтении в 2022 году, теперь ожидается второе. В текущей редакции заложена дата вступления в силу 1 марта 2023 года, но она может быть еще изменена.

МВД и Минздрав должны будут придумать механизм выявления и наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами (не входящими в список психотропных) для получения эффекта опьянения. В ноябре 2022 года Конституционный суд временно запретил судам лишать таких водителей прав, обязав Госдуму принять уточняющие поправки в КоАП. МВД их уже разработало, но из них пока неясно, какие лекарства и в какой концентрации нельзя будет употреблять. Известно лишь, что врачи будут принимать решение о состоянии опьянении по анализам и клинической картине. Накануне нового года поправки проходили обсуждение на regulation.gov.ru.

В 2023 году, скорее всего, вступит в силу новый ГОСТ, регулирующий правила применения дорожных камер. Из нововведений — более детализованные требования к фото- и видеоматериалам для различных составов правонарушений (это важно для обжалования штрафов). Вводится правило, согласно которому все камеры также будут синхронизироваться со знаками переменной информации и цифровыми табло, ограничения на которых меняются в зависимости от погоды.

Подробнее об этом стандарте — в материале «Ъ» «В дорожных камерах наведут порядок».

Какие будут открываться дороги

До конца 2023 года «Автодор» планирует запустить движение по всем участкам трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Тариф составит около 3 тыс. руб. для легковых автомобилей. Уже в сентябре, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, по М-12 можно будет проехать по МКАД до Арзамаса. В конце 2022 года было открыто три участка М-12 в Подмосковье и Владимирской области.

Синхронно с «Автодором» московские власти достраивают восточную часть Московского центрального диаметра, к концу 2023 года его соединят с М-12 в районе Некрасовки. Также будет достроен южный участок диаметра (бывшая юго-восточная хорда).

Ориентировочно в июне «Автодор» планирует запустить движение по обходам Аксая, Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4 «Дон». Это позволит добираться от Москвы до Краснодара в бессветофорном режиме.

Иван Буранов