Жильцам поставят голос
Управляющие компании просят защитить их от рейдеров
Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предлагает Минстрою разработать «дорожную карту» по совершенствованию законодательства в части управления многоквартирными домами. Особенно бизнес волнуют участившиеся рейдерские захваты управления домами с помощью фальсификации протоколов общего собрания собственников.
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лины Ткаченко, направленное 27 октября главе Минстроя Иреку Файзуллину. Госпожа Ткаченко просит сформировать рабочую группу для создания «дорожной карты» по совершенствованию законодательства в сфере управления многоквартирными домами. В Минстрое не ответили на запрос “Ъ”.
АКОН, в частности, предлагает признавать ничтожными общие собрания собственников жилья (ОСС) по смене управляющей компании (УК) без регистрации сообщения о нем в ГИС ЖКХ, сделать обязательным уведомление заинтересованных сторон об ОСС.
Кроме того, пишет госпожа Ткаченко, необходимо описать специальный состав преступления за фальсификацию ОСС и ввести уголовную ответственность инициатору—пособнику рейдеров, которые подделывают протоколы о смене управляющей компании. Чиновники госжилинспекций должны нести материальную ответственность за внесение в реестр изменений об ОСС, которые потом будут признаны судом сфальсифицированными, считает она.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в октябре 2024 года предлагал Госдуме составить «дорожную карту» по развитию ЖКХ в России по аналогии с ранее разработанным документом по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Депутаты работали над созданием документа еще летом 2024 года и планировали представить его к осени того года (см. “Ъ” от 5 августа 2024 года). В аппарате господина Хуснуллина и комитете по строительству и ЖКХ Госдумы не ответили, был ли такой документ разработан.
В АКОН указывают, что рейдерские захваты домов давно стали масштабной проблемой.
«Сегодня это отлаженная схема незаконного передела рынка управления жилыми домами»,— считают в ассоциации. Органы госжилнадзора регионов, которые должны пресекать противоправные действия в этом сегменте, не справляются, что является прямым следствием несовершенства правовой системы, регулирующей эту сферу, отмечает Лина Ткаченко. Более того, указывает она, отсутствуют реальные гражданские и уголовно-правовые последствия для лиц, причастных к неправомерным действиям.
По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, сейчас фальсификация результатов ОСС нередко остается незамеченной, пока не наступают отрицательные последствия. В итоге собственники, чьи голоса подделаны, сталкиваются с увеличением размера платы за содержание дома, незаконным ремонтом и приходом несогласованных арендаторов в общественные зоны, отмечают эксперты. Деятельность таких компаний зачастую направлена не на развитие здоровой конкуренции и повышение качества услуг, а исключительно на получение краткосрочной финансовой выгоды, поясняет гендиректор УК «Атмосфера» Вячеслав Додонов.
На рынке управления многоквартирными домами появляются новые схемы получения контроля над жилыми объектами, при этом законодательные механизмы не всегда успевают адаптироваться к новым условиям, говорит Вячеслав Додонов.
Например, нередки случаи подкупа некоторых собственников или даже угроз в адрес жителей, добавляет юрист Сергей Поправка.
Руководитель направления правового регулирования ЖКХ юридической группы «Яковлев и партнеры» Павел Олейников, напротив, считает, что действующее законодательство уже содержит необходимые механизмы регулирования управления многоквартирными домами.
Например, тех составов преступлений, наказание за которые предусмотрено уже Уголовным кодексом РФ, вполне достаточно для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, отмечает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. По ее словам, правоохранительные органы зачастую категорически не хотят возбуждать уголовные дела даже по многочисленным заявлениям жителей конкретного многоквартирного жилого дома.
Павел Олейников считает, что нужно выработать не новые законы, а эффективные механизмы правоприменения. «Состояние всей структуры ЖКХ сегодня катастрофическое, а жители многоквартирных домов абсолютно бесправны. Пока эта ситуация не изменится, никакие изменения законодательства не помогут»,— резюмирует Ольга Власова.