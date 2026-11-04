Жильцам поставят голос

По словам опрошенных “Ъ” участников рынка, сейчас фальсификация результатов ОСС нередко остается незамеченной, пока не наступают отрицательные последствия. В итоге собственники, чьи голоса подделаны, сталкиваются с увеличением размера платы за содержание дома, незаконным ремонтом и приходом несогласованных арендаторов в общественные зоны, отмечают эксперты. Деятельность таких компаний зачастую направлена не на развитие здоровой конкуренции и повышение качества услуг, а исключительно на получение краткосрочной финансовой выгоды, поясняет гендиректор УК «Атмосфера» Вячеслав Додонов.