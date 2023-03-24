Как изменятся правила дорожного движения

Масштабные поправки к правилам дорожного движения вступают в силу. Впервые вводится регулирование движения электросамокатов, появляются новые дорожные знаки, зеленая, красная и синяя разметка. В ПДД также пропишут запрет на стоянку легковых машин на островках безопасности и стоянку автобусов в жилых зонах. Подробный обзор документа — в материале “Ъ”.

Что это за поправки?

Изменения внесены в постановление правительства №1090, то есть в правила дорожного движения. Изначально документ задумывался для регулирования движения электросамокатов, затем оброс множеством других поправок, в 2020 году “Ъ” делал подробный их обзор. Финальная редакция опубликована на сайте правительства РФ и вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Изменения для владельцев электросамокатов и моноколес

До сих пор они в большинстве случаев приравнивались к пешеходам, если мощность электросамоката менее 250 ватт, и к водителям мопедов, если мощность гаджета больше 250 ватт. Отличие в том, что водитель мопеда, как управляющий механическим транспортным средством, должен иметь права и не садиться за руль пьяным, а к пешеходу таких требований нет.

В рамках новых ПДД для электросамокатов, моноколес, сигвеев и других устройств с электродвигателями вводен новый термин — средство индивидуальной мобильности (СИМ): оно будет считаться транспортным средством, но не «механическим». Независимо от мощности двигателя пользователи СИМов не будут больше считаться водителями мопедов. Если гражданин везет СИМ рядом с собой, то он будет считаться пешеходом.

Вводятся общие права и обязанности пользователей СИМов:

предельно разрешенная скорость — 25 км\ч;

запрещено выезжать на автомагистрали;

запрещено въезжать в зону действия нового знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»;

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«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено»

запрещена буксировка СИМа или СИМом;

при совмещенном движении с пешеходами (по тротуару и т. д.) масса СИМа не должна превышать 35 кг;

пользователи СИМов должны руководствоваться сигналами светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда;

при выезде из жилой зоны СИМы должны уступать дорогу другим участникам движения.

Также вводятся отдельные правила в зависимости от возраста катающегося.

Младше 7 лет: можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.

От 7 до 14 лет: можно также ездить по велосипедным дорожкам.

Старше 14 лет:

можно ездить по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов;

если их нет, то можно ездить в пешеходной зоне, по тротуару или по пешеходной дорожке при условии, если масса СИМа не превышает 35 кг;

если нет вообще никакой инфраструктуры, то можно выезжать на обочину.

При отсутствии обочины можно ехать по правой стороне проезжей части при следующих условиях:

водитель старше 14 лет;

скорость для автомобилей и мотоциклов по этой улице ограничена 60 км\ч, а также разрешено движение велосипедов;

СИМ оборудован фарой или фонарем, тормозами, звуковым сигналом, световозвращателем белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета по бокам, красного цвета — сзади;

движение — строго по ходу движения остального транспорта.

Что будет если нарушить эти правила?

К нарушителям правил для СИМов будет применяться статья 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Штраф — 800 руб. или 1,5 тыс. руб., если нарушение совершено в пьяном виде. Это действующая норма, но она еще может поменяться в рамках нового КоАПа, над которым работает Минюст.

Как должны будут вести себя водители рядом с СИМами

При выезде на дорогу с прилегающей территории (и при съезде с нее во двор, на заправку и т. д.) водитель должен будет уступить дорогу СИМу. Аналогичное правило вводится, если водитель поворачивает направо или налево на перекрестке. На регулируемых переходах при включении зеленого сигнала светофора водитель должен будет дать возможность людям на электросамокатах закончить переход проезжей части.

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Что меняется помимо СИМов. Штраф за выезд на сплошную линию разметки

Полоса, выделенная «конструктивно» или с помощью разметки, отделяющая автобусные или велосипедные полосы, будет официально считаться «разделительной полосой». Поскольку выезд на нее запрещен, то ГИБДД сможет применять штраф —1,5 тыс. руб. по ст. 12.15 КоАП или 500–3000 руб. по ст. 12.16 КоАП. Сегодня у большинства водителей разделительная полоса ассоциируются с полосой на Кутузовском проспекте, где ездят чиновники.

Новые запреты стоянки и остановки

Введен запрет остановки и стоянки на «островках направляющих и островках безопасности». Термин «островок безопасности» уже описан в действующих правилах. Термин «островок направляющий» вводится впервые: «элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков».

При выезде на «островки» будет применяться штраф от 500 до 3 тыс. руб. по ст. 12.19 КоАП.

Легализация электронных документов

Пункт 2.1.1, обязывающий водителей иметь с собой СТС, права, ОСАГО и т. д., с 1 марта снабжен сноской: «документы, предусмотренные в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством, предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе».

Напомним, что электронное ОСАГО существует уже давно, в 2021 году ГИБДД и Минцифра запустили мобильное приложение «Госуслуги.Авто», генерирующее QR-код — электронный образ СТС. Его можно предъявлять инспектору, но оригинал документа должен быть при себе. В октябре 2022 года, пообещали ГИБДД и Минцифра, появится QR-код и для водительских прав. Когда вступят в силу поправки в ПДД, при этом Госдума «законодательно» закрепит возможность перевода СТС и прав в электронный вид, за руль можно будет садиться, имея в кармане только телефон.

Ужесточение правил для дорожных организаций

Сегодня по окончании работ (ремонт, содержание и т. д.) на дороге должно быть обеспечено безопасное передвижение машин и пешеходов. Поправки уточняют, что подрядчик должен убрать все временные «технические средства организации дорожного движения» (конусы, знаки и т. д.), а также стереть временную разметку. За несоблюдение этих требований ГИБДД будет применять ст. 12.34 КоАП, предусматривающую штраф до 500 тыс. руб. для юрлиц и до 100 тыс. руб. для должностных лиц.

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Новые виды светофоров

Закреплена возможность применения нового вида световой секции в светофоре в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Она предупреждает водителя о том, что на переходе, в направлении которого он поворачивает, включен зеленый свет и там идут люди, которых надо пропустить. Подобные секции уже предусмотрены ГОСТом и применяются в Москве и области, поправки легализуют эту практику.

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Уточнение правил проезда круговых перекрестков

При въезде на круговой перекресток водитель транспортного средства будет обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по такому перекрестку, только в том случае, если пересекающиеся дороги — равнозначные. Проще говоря, принцип «на круге главный» будет действовать при соблюдении, как минимум, двух условий:

перед перекрестком стоит знак 4.3 «Круговое движение»;

нет знака «Уступи дорогу» или «Главная дорога».

При этом сохраняется действующее правило:

Наличие одного только знака «Уступи дорогу» перед перекрестком будет означать, что транспорт на круге — главный;

Наличие одного только знака «Главная дорога» перед перекрестком будет означать, что вы проезжаете первым, а транспорт на круге уступает вам.

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Новые правила остановки перед автобусом

Вводится правило, согласно которому, если перед автомобилем на проезжей части остановилось маршрутное транспортное средство, сзади которого загорелось табло: «Внимание, пассажир!» (или силуэт пассажира на табло), то водитель обязан остановиться перед желтой зигзагообразной разметкой на остановке, а если ее нет — то непосредственно перед транспортным средством. Ехать дальше разрешено только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения табло. Данная поправка касается, прежде всего, случаев, когда по середине проезжей части расположена трамвайная остановка и перед машиной остановился трамвай, из которого на дорогу выходят пассажиры.

Запреты для водителей автобусов

Водителям любых автобусов запретят разгоняться за пределами населенного пункта быстрее 70 км/ч (независимо от типа дороги), если в салоне есть стоячие места и нет ремней безопасности. Ограничение коснется всех автобусных маршрутов, выезжающих за пределы города. Если места только сидячие и есть ремни, то можно разгоняться до 90 км/ч, как и сегодня.

К тому же автобусам запретят стоять в жилых зонах за пределами специально выделенных и обозначенных мест, а также проезжать под новый знак «Движение автобусов запрещено» (не касается школьных автобусов).

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«Движение автобусов запрещено»



Новые правила для владельцев мопедов

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населенных пунктов водители мопедов будут обязаны иметь при себе «предметы» со световозвращающими элементами (куртки с полосами и т. д.). По действующим правилам — это только рекомендация.

Уточнение правил стоянки под запрещающими знаками

Если на обеих сторонах улицы установлены знаки 3.30 и 3.29 (запрет стоянки по четным и нечетным числам), то можно будет парковаться на любой стороне с 21 до 24 часов. Сейчас это разрешено с 19 до 21 часа. Поправка упростит жизнь гражданам, поздно возвращающимся с работы и желающим переставить автомобиль на другую сторону (чтобы не получить штраф).

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Уточняется, что под знаками 3.28 «Стоянка запрещена» или 3.29–3.30 (запрет стоянки по четным-нечетным числам месяца) смогут парковаться не все подряд инвалиды, а относящиеся к первой-второй группе, а также к третьей, не способные самостоятельно двигаться. Знак «Инвалид» разрешат ставить на машину по аналогичному принципу: не всем, а только тем, кто имеет такое право по закону о соцзащите инвалидов.

Уточняется, что под запрещающими знаками 3.28–3.30 смогут парковаться только легковые такси, а грузовые не смогут (сегодня они таким правом обладают).

Зона действия запрещающих знаков 3.27–3.30 будет прекращаться после установки знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки» и 6.4 «Парковка». Сейчас если один из этих указателей стоит, то запрет формально продолжает действовать (а значит, сохраняется и риск эвакуации), хотя это несколько противоречит здравому смыслу, путает граждан и создает споры между автомобилистами и эвакуационными службами.

Желтая линия вдоль бордюра, которая начинается от знака «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена», больше не будет означать зону действия указателя. Запрет будет действовать до следующего перекрестка, другого знака или конца населенного пункта независимо от того, есть линия, кончилась она или нет.

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Новые дорожные знаки, разметка и новые правила их применения

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Вводятся новые знаки:

3.34 «Движение автобусов запрещено» (не распространяется на школьные автобусы);

8.26 «Зарядка электромобилей»;

8.4.8 «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Новые указатели еще нужно внести в ГОСТ 52290 (требования к знакам) и ГОСТ 52289 (правила применения знаков): до этого момента формально их применять нельзя. Впрочем, московские власти нередко используют указатели, не предусмотренные стандартами.

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«Зарядка электромобилей»



Уточняется, что:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности» и «Кроме лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности»

«Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности» и «Кроме лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности»



знаки 6.9.1–6.9.2 «Предварительный указатель направлений», 6.10.1–6.10.2 «Указатель направления», 6.11 «Наименование объекта» могут быть на коричневом фоне и означать туристический объект;

временными будут считаться не только знаки желтого цвета, а также знаки, установленные на переносной опоре (даже если они белые);

знак 3.1 «Въезд запрещен» («кирпич») разрешат применять с информационными табличками: «Вид транспортного средства», «Кроме вида транспортного средства», «Субботние, воскресные и праздничные дни», «Рабочие дни», «Дни недели», «Время действия». По действующему ПДД и ГОСТ 55290 знак 3.1 можно совмещать только с табличкой «Расстояние до объекта». Минтранс планирует снять это ограничение сначала в правилах, потом — в стандарте.

Действие знаков, ограничивающих проезд машин определенного экологического класса, не будет распространяться на электромобили, автомобили со знаком «Инвалид» и транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне действия знака. Указатели эти, напомним, были введены в ПДД в 2017 году и пока нигде еще не применялись.

Появляется формальна возможность применения разметки красного, черного и зеленого цветов. Синяя разметка типа 1.7 (прерывистая) будет применяться для обозначения зон платных парковок. В Санкт-Петербурге последняя используется уже сейчас, это не является нововведением.

Новые права для машин с мигалками

Водители автомобилей с желтым и оранжевым маяком смогут отступать от ряда требований ПДД при выполнении работ по реконструкции и капремонту дороги. Сейчас такое право есть у них только во время строительства, ремонта и содержания, а также при погрузке перемещаемых автомобилей.

Капремонт, реконструкция и ремонт автодорог, напомним, это разные процедуры, для них привлекаются разные подрядчики и выделяется, как правило, разный бюджет. Например, на многих федеральных трассах в столичном регионе (например, на М-8 «Холмогоры») сейчас идет именно реконструкция. Формально, с точки зрения действующих ПДД, местные «дорожники» пользоваться желтыми мигалками там не могут.

Иван Буранов