Швейный цех Бангладеш ушел на стачку
Протест рабочих парализовал работу второго в мире экспортера одежды
Череда забастовок прокатилась по промышленным районам Бангладеш, второго по объемам экспортера одежды в мире: работники швейной промышленности, требующие повышения зарплат, вступили в столкновения с полицией, проигнорировав призывы прекратить протесты и вернуться на рабочие места. Власти развернули в промышленных городах страны военизированные подразделения, но при этом правительство пообещало пересмотреть минимальный размер оплаты труда. Если ситуация не будет улажена, нынешние события грозят обернуться системным кризисом в экономике самой страны, ориентированной на экспорт, а также привести к дефициту поставок одежды на глобальном рынке.
Продолжающиеся и сейчас протесты в Бангладеш начались 1 ноября и охватили ключевые промышленные районы — Мирпур в Дакке, Савар и Конабари в Газипуре. Рабочие требуют поднять минимальную зарплату более чем вдвое: с нынешней в 12,5 тыс. така, установленной в 2023 году (чуть больше $100), до 30 тыс. така (около $245) в месяц.
Такие требования возникли на фоне объявления властей о новой сетке оплаты труда для госслужащих: им зарплаты и льготы были фактически удвоены.
Рабочие фабрик, на протяжении четырех лет страдающие от инфляции, возмутились и потребовали поднять зарплату и им.
Министр труда и занятости Арифул Хак Чоудхури экстренно сформировал совет по минимальной заработной плате из шести человек, в который вошли представители рабочих и владельцев фабрик, обещал пересмотреть ставки и призвал протестующих вернуться на рабочие места. Однако это не успокоило ситуацию. Рабочие призыву не вняли и перекрыли стратегические трассы Дакка—Тангал и Дакка—Майменсингх. Протестующие жгли покрышки, громили фабрики и полицейские посты, а полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
По данным СМИ, в результате беспорядков пострадали 58 силовиков.
3 ноября правительство развернуло в пригородах столицы Бангладеш военизированные подразделения. Задержано более 50 человек, против протестующих в Мирпуте полиция возбудила как минимум пять уголовных дел.
По данным ассоциации BGMEA, представляющей интересы производителей и экспортеров одежды, к настоящему моменту из примерно 4 тыс. фабрик, зарегистрированных в ключевых промышленных узлах страны — Ашулии, Газипуре, Мирпуре и Саваре, закрыто уже около 670.
Рабочие попросту срывают попытки фабрик открыться на утренние смены, а руководство предприятий боится поджогов.
Первый вице-президент BGMEA, управляющий директор одного из крупнейших швейных холдингов страны KDS Garment Industries Ltd Салим Рахман в интервью агентству Reuters заявил, что поднять ставку рабочим до требуемых ими 30 тыс. така «неприемлемо и не имеет под собой никакой логической и математической базы». Он выразил опасение, что в случае повышения зарплат до такого уровня Бангладеш станет неконкурентоспособной на мировом рынке.
В настоящее время страна уверенно удерживает статус второго по величине экспортера готовой одежды в мире, уступая лишь Китаю, а в спину ему дышит Вьетнам. По данным Всемирной торговой организации, на долю страны приходится почти 7% глобального рынка легкой промышленности, и именно этот сектор обеспечивает более 80% всех экспортных доходов страны. Ежегодная выручка сектора колеблется в районе $38–39 млрд, в индустрии занято более 4 млн человек.
Бангладеш является ключевой площадкой и пошивочным цехом для таких мировых сетей, как H&M, Zara, Walmart, Levi’s, The North Face и другие.
И главным козырем Дакки на глобальном рынке всегда была предельно низкая стоимость производства. Требования рабочих повысить заработную плату ставят это конкурентное преимущество под удар.
Для примера: сегодня на рынке ритейла международные агенты закупают в Бангладеш одну базовую хлопковую футболку по $4,20, тогда как в Индии и Китае та же самая вещь стоит уже $4,80, а во Вьетнаме — и вовсе $5,20.
Доля чистых затрат на оплату труда в Бангладеш при этом за пошив одной футболки составляет 70 центов.
Но если правительство согласится на условия протестующих и поднимет базовую зарплату до 30 тыс. така, то стоимость труда подскочит до $1,35, а общая отпускная цена изделия составит $4,85. В результате Бангладеш сравняется в дороговизне с Индией и Китаем и потеряет клиентов. Что фактически разрушит всю экономическую модель страны.
И это при том, что на местный бизнес уже легли новые тарифы: повышение цен на газ вследствие ситуации на Ближнем Востоке, а также на электричество уже добавило к себестоимости каждой базовой вещи по 15–20 центов. В итоге при зарплате в 30 тыс. така бангладешская футболка вообще может приблизиться к стоимости аналогичной во Вьетнаме. При такой цене западным закупщикам проще уйти в Индию, Китай или Камбоджу, где выше производительность труда, лучше логистика и нет риска, что фабрику сожгут протестующие.
4 ноября комиссия по зарплатам и BGMEA объявили, что выработали компромиссный вариант: минимальную зарплату поднимут, но скромнее, нежели требуют протестующие.
Окончательное решение примут в ускоренном режиме до декабря, чтобы уже в январе рабочие смогли получить расчетные листы по новой ставке.
По сути, правительство Бангладеш пошло на уступки протестующим, чтобы остановить разгорающуюся волну насилия. Но экономическое пространство для маневра остается крайне узким. Если Дакке не удастся удержать баланс между социальными требованиями и экономическими преимуществами, то глобальные бренды могут столкнуться с дефицитом базового трикотажа уже весной 2027 года. Ноябрь — пиковый месяц для отшива и морской отправки весеннего ассортимента, и простой почти 700 предприятий рушит графики «быстрой моды», работающей с минимальными складскими запасами.