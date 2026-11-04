Швейный цех Бангладеш ушел на стачку

И это при том, что на местный бизнес уже легли новые тарифы: повышение цен на газ вследствие ситуации на Ближнем Востоке, а также на электричество уже добавило к себестоимости каждой базовой вещи по 15–20 центов. В итоге при зарплате в 30 тыс. така бангладешская футболка вообще может приблизиться к стоимости аналогичной во Вьетнаме. При такой цене западным закупщикам проще уйти в Индию, Китай или Камбоджу, где выше производительность труда, лучше логистика и нет риска, что фабрику сожгут протестующие.